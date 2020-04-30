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Google bir uygulamanın daha fişini çekti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Google, bir gelenek haline getirdiği servisten kaldırma sürecine yeni bir uygulama daha ekledi. Google'ın sosyalleşme uygulaması Shoelace, Google'dan kesik yedi. Sebebi ise tabi ki koronavirüs.

Google daha önce birçok uygulamanın fişini çekti malumunuz. Bunlardan bazıları kullanıcılar için oldukça önemli bir yere sahipken, bazıları da hiçbir şekilde kullanıcılara ulaşamadı. Fakat Google'ın Shoelace'ın hikayesi diğerlerinden biraz farklı. Çünkü onun Google mezarlığına gitmesinin nedeni koronavirüs.

Google bir uygulamanın daha fişini çekti!

Google mezarlığı büyüyor. Daha önce birçok uygulamayı kullanımdan kaldıran Google, bir uygulamasını daha Google mezarlığına yolladı.
Business Insider’da yer alan habere göre Google'ın 1 yıl önce kullanıma sunduğu Shoelace uygulaması artık kullanılamayacak. Çünkü Google uygulamanın kaldırılması gerektiğine karar vermiş durumda.
İnsanların yakındaki diğer kişilerle sosyalleşebileceği uygulama Shoelace'ın hikayesi Google'ın kullanımdan kaldırdığı uygulamalardan biraz farklı.
Zira, Google'ın bu kararının arkasında şirket içi hesaplamalar değil, koronavirüs var.
Koronavirüs nedeniyle sosyalleşemediğimiz, sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz şu günlerde Shoelace'ın kullanımı da git gide azaldı.
Henüz 1 yaşında olan uygulama, kullanıcılardan istediği trafiği alamayınca Google tarafından fişi çekildi.
Shoelace Google'ın fişini çektiği ilk uygulama olmadı. İşte Google'ın daha önce fişini çektiği diğer uygulamalar

Google Cloud Print

Google Cloud Print
Bulut odaklı yazıcı çözümü sunan Google Cloud Print, Google'dan nasibini alan diğer bir servis oldu. Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren Cloud Print önümüzdeki Aralık ayında tamamen kapatılacak.

Google Spaces

Google Spaces
Zoom ve Skype gibi grup sohbet imkanları sunan Google Spaces Google'ın diğer bir kurbanı. Google Spaces'in ömrü de tıpkı Shoelace gibi 1 yıl sürdü ve 2017'de kapatıldı.

Google Talk

Google Talk
Döneminde birçok insan tarafından kullanılan Google Talk, zamana yenik düşenlerden. 2005'te Google tarafından hizmete sunulan Google Talk, 2017'de emekli oldu.

Google Picasa

Google Picasa
Google'ın döneminin yenilikçi fotoğraf çözümlerinden Google Picasa, dile kolay tam 14 yıl boyunca kullanıcılarına hizmet verdi. 14 yılın sonunda ise Google Picasa, Google tarafından kapatıldı.

Orkut

Orkut
Biliyoruz, Orkut ismini okuyunca acaba Türk mü diye düşündünüz ve haklısınız. Orkut, Türk girişimci Orkut Büyükkökten tarafından Google bünyesinde kuruldu. Günümüzdeki birçok arkadaşlık sitesiyle benzerlik gösteren Orkut, biz daha bayrakları asamadan 2014'te erişime kapatıldı.

Google Reader

Google Reader
RSS servisi Google Reader diğer uygulamalar gibi fazla tutunamadı ve 2013'te Google tarafından kapısına kilit vuruldu.

Google Dictionary

Google Dictionary
Google'ın çevrimiçi sözlük servisi aslında oldukça kullanışlıydı. Metinler arasında bilmediğiniz kelimeler hakkında kolayca fikir almanızı sağlayan Google Dictionary, ani bir kararla 2011'de kapatıldı.

Goo.gl

Goo.gl
goo.gl ya da bilinen adıyla Google URL Shortener, Google'ın belki de en çok kullanılan servislerinden biriydi. Birçok kullanıcı uzun mu uzun linklerini kısaltmak için Google'ın bu ücretsiz link kısaltma servisinden yararlanıyordu. Ancak Google bu servisi de kapatmaktan kendisini geri koymadı ve goo.gl kullanımdan kaldırıldı.

Project Ara

Project Ara
Google pek tabi ki sadece uygulamaları kaldırmadı. Belki de akılı telefon sektörünün gelmiş geçmiş en vizyoner projelerinden biri olan Project Ara Google'dan kesik yedi. Modüler akıllı telefon çalışmaları yürüten Project Ara, kullanıcıların istediği takdirde kamerasını değiştirebileceği istediği takdirde RAM değerini arttırabileceği bir akıllı telefon sunmak istiyordu. Fakat bu hayal gerçeğe dönüşmeden Project Ara'ya son verildi.

Google+

Google+
Google'ın Facebook'a rakip olarak duyurduğu Google+, birçok insan tarafından ölü doğdu olarak nitelendirilmişti. Nitekim aradan geçen onca sürenin sonunda o insanlar haklı çıktı. Zira, Google+ hiçbir zaman bir Facebook olamadı. Hal böyle olunca Google da Google+'ı öldürmeyi seçti.

Google Allo

Google Allo
Google'ın koronavirüs günlerinde belki de en çok ihtiyaç duyulan uygulamalarından biri olan Google Allo, bir dönüşüme kurban gitti. Google, Google Allo servisini kaldırarak Google Hangouts ve yeni adıyla Google Meet ile yola devam etme kararı aldı. Google şimdilerde Google Meet ile Zoom ve Skype'a rakip olmaya çalışıyor.
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