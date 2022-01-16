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  4. Google böylesini ilk kez üretecek! Fiyat bilgisi sızdı: Galaxy Z Fold 3 rakibi Pixel Notepad'in fiyatı ne kadar olacak?

Google böylesini ilk kez üretecek! Fiyat bilgisi sızdı: Galaxy Z Fold 3 rakibi Pixel Notepad'in fiyatı ne kadar olacak?

16.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'ın ilk katlanabilir telefonu için daha önce Pixel Fold ismi öne sürülmüştü. Daha sonra telefonun form faktörüne yönelik yeni kanıtlar ortaya çıkmıştı. Yeni bir rapor ise, Google'ın ilk katlanabilir telefonunun "Pixel Notepad" olarak adlandırılacağını ve daha rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılacağını iddia ediyor. Telefon, Galaxy Z Fold 3'ten ucuz olabilir.

Google böylesini ilk kez üretecek! Fiyat bilgisi sızdı: Galaxy Z Fold 3 rakibi Pixel Notepad'in fiyatı ne kadar olacak?

Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu için birçok iddia ortaya atıldı. Böylece Google'ın katlanabilir telefon çalışmaları olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar iddia kaynakları tarafından "Pixel Fold" ismi ile anılan telefonun, birkaç önce Android 12L'nin ikinci beta sürümünde bulunan animasyonlar sayesinde Galaxy Fold'dan daha çok Oppo Find N'ye benzeyebileceği de dile getirildi. Bu, cihazın Galaxy Fold'a nazaran Oppo Find N gibi bir en boy oranına sahip ekran ile geleceğini ortaya koyarken, gelen yeni bir rapor ise telefonun adının ve fiyatına dair yeni fikirler olduğunu gösterdi.

GOOGLE'DAN "PIXEL NOTEPAD"

Yeni rapor, Google'ın ilk katlanabilir telefonunun "Pixel Notepad" olarak adlandırılacağını öne sürdü. Raporda Pixel Notepad'in fiyatına dair bilgiler de yer aldı. Buna göre, Google'ın katlanabilir telefonu daha rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılacak.

Google

O TELEFONDAN DAHA UCUZ OLACAK

Google Pixel Notepad'in 1.799 dolara satılan Samsung Galaxy Z Fold 3'ten daha ucuza mal olacağı iddia edilirken, Pixel 6'yı besleyen Tensor çipi ile güçlendirileceği ve Pixel 5'in arka kamera sistemi ile donatılacağı dile getirildi.

Öte yandan cihazın ilk olarak sadece ABD'de satışa sunulacağını söyleyen rapor, diğer pazarlarda satışa çıkmasının biraz zaman alabileceğini paylaştı.

Google, şimdiye kadar Pixel Fold veya Pixel Notepad olarak isimlendirilen katlanabilir telefonu için hiçbir iddiayı kabul etmedi. Ancak yakın bir gelecekte telefonun tanıtıldığını görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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