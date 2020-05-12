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Google bu kez arkasında: Huawei P30 Pro New Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P30 Pro New Edition ile Huawei P30 Pro modelini yeniledi. Huawei P30 Pro New Edition, Google ile yaşanan krizden etkilenmeyerek tanıtıldı. Peki Huawei P30 New Edition özellikleri neler? Huawei P30 Pro New Edition fiyatı ne kadar?

Google bu kez arkasında: Huawei P30 Pro New Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei, Huawei P30 Pro'yu geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Akıllı telefon tanıtılırken Huawei ile Google arasında herhangi bir sorun yoktu. Bu yüzden P30 Pro'lar Google uygulamaları desteğine sahipti. Fakat aradan geçen zamanda kriz kendisini gösterdi ve Google Huawei'nin yeni telefonlarından desteğini çekti. Kriz, Huawei'nin satışta olan telefonlarını değil, firmanın tanıtacağı yeni telefonları etkileyecekti. Nitekim öyle de oldu. Ancak firmanın yeni tanıttığı Huawei P30 Pro New Edition bu krizden etkilenmedi.

HUAWEİ P30 PRO NEW EDİTİON TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Huawei, Huawei P30 Pro modelini yenilendiğini duyurdu. Huawei P30 Pro New Edition adıyla gelen güncel modelde 6,47 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran yer alıyor. Donanım tarafında ise Kirin 980 işlemcisi var. Bu işlemciye 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Huawei P30 Pro New Edition özellikler

Huawei P30 Pro modelinin en dikkat çeken yanı şüphesiz kameralarıydı. Huawei P30 Pro New Edition'da da kameralar orijinal model ile aynı. 40 MP'lik bir ana kameranın yer aldığı P30 Pro New Edition'da bu ana kamera ek olarak 20 MP ultra geniş açılı lens + 8 MP telefoto kamera + ToF derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ekranında yer alan damla çentikte ise 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Huawei P30 Pro New Edition tüm gücünü 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh değerindeki pilinden alıyor.

HUAWEİ P30 PRO FİYATI

Huawei P30 Pro New Edition fiyatı 749 Euro olarak belirlenmiş durumda. Google desteği bulunan telefonu ilk olarak Almanya'da satışa çıkartıldı. Telefonun bir sonraki durağı ise henüz belli değil. Huawei P30 Pro New Edition'ın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

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