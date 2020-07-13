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Google bu kez üzdü: Android 11'in en beklenen özelliği güncellemeden çıkartıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Android 11 için Android mühendislik takımından pek çok kullanıcıyı üzecek bir açıklama yapıldı. Google mühendislik takımının başındaki isim Dan Sandler'ın açıklamalarına göre Google, Android 11'in ekran kaydırma özelliğinden vazgeçti. Peki kararın nedeni ne?

Google bu kez üzdü: Android 11'in en beklenen özelliği güncellemeden çıkartıldı!

Android 11 betası yayınlanır yayınlanmaz Android uygulama geliştiricileri tarafından yüklenmeye başlandı. Geliştiriciler ve Android meraklıları, güncellemeden notlar paylaşarak Android 11'e erişemeyen kullanıcıların meraklarını giderdi. Notların arasında en dikkat çekici olan Android 11 özelliği ise ekranı kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğiydi. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı Xiaomi cihazlarda olduğu gibi bir ekran kaydırma hareketi yaparak ekran görüntüsü alabiliyordu. Android kullanıcıları da Android 11'in bu özelliğini kendi telefonlarında denemek için Android 11 kararlı sürümünü beklemeye başladı. Fakat bu bekleyiş, Google geliştirici ekibinin başı Dan Sandler'ın açıklamalarına göre bazı değişimlere uğrayabilir.

ANDROİD 11'İN MERAKLA BEKLENEN ÖZELLİĞİ ARTIK YOK

Dam Sandler, Android 11 hakkında Reddit üzerinden bir açıklama yaptı. Android 11'in final sürümüne değinen Sandler, kullanıcılara kötü haberi verdi. Sandler'ın açıklamalarına bakılırsa ekranı kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliği Android 11'in kararlı sürümünde yer almayacak. Yani özellik, beta sürümlerinin ardından kaldırılacak.

Android 11

DAN SANDLER'DAN KULLANICI DENEYİMİ VURGUSU

Android 11'in geliştiricilerinden Dan Sandler, ekranı kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğini neden kaldırdıklarını da açıkladı. Açıklamada Sandler, söz konusu kararın kullanıcı deneyimi nedeniyle alındığını söyledi. Sandler'ın bu sözleri ekranı kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin neden kaldırıldığını tam olarak açıklamasa da özelliğin hatalı çalıştığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

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