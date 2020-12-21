Google büyük rakiplerini saf dışı bırakmakla suçlanıyor

Öncelikle merak edenler için Google tekelcilik davası üzerinden kısaca tekelleşmenin ne demek olduğunu anlatalım.
Şirketlerin tekelleşmesi: Bir şirketin belirli bir hizmet alanında veya bütün hizmetlerde tek bir firma haline gelmesine tekelleşme denilir. Mesela arama motoru hizmetlerinde Google tekel olmakla suçlanıyor.
Tekelleşme konusunda akıllara ilk başta gelen husus genellikle şirketlerin özgürlüğü oluyor. Yani herhangi bir hizmet verirken şirketler en iyisi olduğu için tekel haline gelebilir. Dışarıdan bakılınca bu gayet normal gibi görünse bile aslında durum hiç o kadar masum değil.
ABD’de mahkemeler tarafından Google ile alakalı, rakiplerini saf dışı bırakıp tekel olduğuna yönelik suçlamalar ortaya atıldı. Onlara göre arama motoru sonuçlarında firma, tek şirket politikası izliyor.
Google tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, firmanın son derece soğuk davrandığı görülüyor. Mahkemeye yapılan açıklamada Google, mahkeme sürecine katkı sağlamak istediklerini ve bu tür incelemelerin çok önemli olduğunu söyledi.
Aslına bakacak olursanız durum hiç normal gibi görünmüyor. ABD’de; Kuzey Carolina, Utah, Arizona, Lowa, Tennessee ve New York gibi büyük eyaletler başta olmak üzere 38 eyalet birden firmaya tekelcilik davası açtı. Bugüne kadar görülmüş en büyük davalardan bir tanesi olduğu söylenebilir.
Şirketin sadece ABD değil aynı zamanda Avrupa gibi ülkelerde de birçok problem yaşadığı biliniyor. En fazla dava açılan konu ise tekelcilik ile alakalı. Sizce gerçekten de Google, rakiplerini saf dışı bırakıp tekel olmaya çalışıyor mu?
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