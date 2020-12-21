HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google büyük rakiplerini saf dışı bırakmakla suçlanıyor

Google büyük rakiplerini saf dışı bırakmakla suçlanıyor

21.12.2020 09:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Google büyük rakiplerini saf dışı bırakmakla suçlanıyor

Her geçen gün daha tuhaf bir hal almaya başlayan Google tekelcilik davası, ilginç bir noktaya doğru gidiyor. İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar.

Öncelikle merak edenler için Google tekelcilik davası üzerinden kısaca tekelleşmenin ne demek olduğunu anlatalım.

Şirketlerin tekelleşmesi: Bir şirketin belirli bir hizmet alanında veya bütün hizmetlerde tek bir firma haline gelmesine tekelleşme denilir. Mesela arama motoru hizmetlerinde Google tekel olmakla suçlanıyor.

Tekelleşme konusunda akıllara ilk başta gelen husus genellikle şirketlerin özgürlüğü oluyor. Yani herhangi bir hizmet verirken şirketler en iyisi olduğu için tekel haline gelebilir. Dışarıdan bakılınca bu gayet normal gibi görünse bile aslında durum hiç o kadar masum değil.

GOOGLE'A TEK ŞİRKET POLİTİKASI SUÇLAMASI

ABD’de mahkemeler tarafından Google ile alakalı, rakiplerini saf dışı bırakıp tekel olduğuna yönelik suçlamalar ortaya atıldı. Onlara göre arama motoru sonuçlarında firma, tek şirket politikası izliyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, firmanın son derece soğuk davrandığı görülüyor. Mahkemeye yapılan açıklamada Google, mahkeme sürecine katkı sağlamak istediklerini ve bu tür incelemelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Aslına bakacak olursanız durum hiç normal gibi görünmüyor. ABD’de; Kuzey Carolina, Utah, Arizona, Lowa, Tennessee ve New York gibi büyük eyaletler başta olmak üzere 38 eyalet birden firmaya tekelcilik davası açtı. Bugüne kadar görülmüş en büyük davalardan bir tanesi olduğu söylenebilir.

Google Eylül 2021 tarihine kadar ofise dönmeyecekGoogle Eylül 2021 tarihine kadar ofise dönmeyecek

Şirketin sadece ABD değil aynı zamanda Avrupa gibi ülkelerde de birçok problem yaşadığı biliniyor. En fazla dava açılan konu ise tekelcilik ile alakalı. Sizce gerçekten de Google, rakiplerini saf dışı bırakıp tekel olmaya çalışıyor mu?

Back 4 Blood Türkçe alt yazı ile geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
iPhone 12'de sorun çıkmıştı! Apple duyurduiPhone 12'de sorun çıkmıştı! Apple duyurdu
YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

İşte 2000 – 3000 TL arası en iyi telefonlar

İşte 2000-3000 TL arası en iyi modeller

Apple ve Facebook hattında gerilim artıyor

Apple ve Facebook hattında gerilim artıyor

Yapay zeka nedir? Yapay zekanın çalışma sistemi nasıldır?

Yapay zekanın çalışma prensibi nedir?

Drone üreticisi DJI için beklenmedik gelişme

Drone üreticisi DJI için beklenmedik gelişme

Belli aralıklarla koronavirüs aşısı mı olacağız? Prof. Dr. Uzbay'dan dikkat çeken açıklama

Belli aralıklarla koronavirüs aşısı mı olacağız?

iOS 14.4 Public Beta güncellemesini yayınlandı

iPhone 12'de sorun çıkmıştı! Apple duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.