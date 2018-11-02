Çalışanlar daha eşitlikçi ve farklılıklar barındıran bir iş ortamı talep etti.Yüzlerce Google çalışanı, şirket yöneticilerinin cinsel taciz olaylarındaki tutumunu protesto etmek amacıyla dünya çapında iş bıraktı. Perşembe günü aralarında Tokyo, Singapur, Londra ve Dublin'in de bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde “Gerçek değişim için grev” adını taşıyan protestolar düzenlendi.
Gösterilerde, şirket yöneticilerinin cinsiyetçi, ırkçı ve kontrolsüz iktidarı protesto edildi. Şirketin cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilere işten çıkarırken ödediği tazminatları eleştiren çalışanlar, daha eşitlikçi ve farklılıklar barındıran bir iş ortamı taleplerini dile getirdi.
Şirkete yönelik eylemler New York Times gazetesinin, Android işletim sisteminin yaratıcısı olan Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme taşıması sonrasında geldi. Haberde Rubin'in 2014 yılında şirketten ayrıldığı ancak şirketin cinsel taciz iddialarını inandırıcı bulmasına rağmen Rubin'e 90 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti. Haber sonrası açıklama yapan Rubin ise taciz iddialarını reddetmişti.
İnternet devi Google’ın cinsel taciz vakalarını örtbas ettiği iddiaları sonrası CEO’u Sundar Pichai Salı günü çalışanlara gönderdiği e-postada şirketin geçmiş eylemleri nedeniyle özür dilemişti. Pichai açıklamasında son yıllarda şirkette birçok değişikliğe gittiklerini, "üst düzey pozisyonlarda bulunanların uygunsuz davranışlarına karşı daha sert bir tutum benimsemenin de bu değişiklikler arasında olduğunu" ifade etmişti. CEO ayrıca son iki yıl içinde cinsel tacizle suçlanan 48 çalışanının işine son verildiğini açıklamıştı. Pichai işten çıkartılan 48 kişinin 3'ünün yönetici pozisyonunda olduğunu söylemişti.
AP,rtr/MY,DÇÜ
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