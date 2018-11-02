Çalışanlar daha eşitlikçi ve farklılıklar barındıran bir iş ortamı talep etti.Yüzlerce Google çalışanı, şirket yöneticilerinin cinsel taciz olaylarındaki tutumunu protesto etmek amacıyla dünya çapında iş bıraktı. Perşembe günü aralarında Tokyo, Singapur, Londra ve Dublin'in de bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde “Gerçek değişim için grev” adını taşıyan protestolar düzenlendi.

Gösterilerde, şirket yöneticilerinin cinsiyetçi, ırkçı ve kontrolsüz iktidarı protesto edildi. Şirketin cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilere işten çıkarırken ödediği tazminatları eleştiren çalışanlar, daha eşitlikçi ve farklılıklar barındıran bir iş ortamı taleplerini dile getirdi.

Şirkete yönelik eylemler New York Times gazetesinin, Android işletim sisteminin yaratıcısı olan Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme taşıması sonrasında geldi. Haberde Rubin'in 2014 yılında şirketten ayrıldığı ancak şirketin cinsel taciz iddialarını inandırıcı bulmasına rağmen Rubin'e 90 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti. Haber sonrası açıklama yapan Rubin ise taciz iddialarını reddetmişti.