Google çalışanlarından cinsel tacizler nedeniyle dünya çapında iş bırakma eylemi

Google çalışanları, şirketin kadın meslektaşlarına muamelesini protesto için bugün dünya genelinde iş bırakma eylemine gidiyor.

Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini, dava açma haklarını engelleyebilecek "zorunlu hakemlik" uygulamasına son verilmesini talep ediyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, personelin eylem yapma hakkını desteklediğini söyledi.

Pichai çalışanlara gönderdiği elektronik postada, "Birçoğunuzun hissettiği öfke ve düş kırıklığını anlıyorum. Bunu ben de hissediyorum. Toplumumuzda ve Google'da uzun bir zamandır devam eden bu meselede ilerleme kaydedilmesi için çaba harcayacağım" dedi.

Geçen hafta hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan üst düzey bir yöneticinin şirketten ayrılırken 90 milyon dolar tazminat alması büyük öfkeye neden olmuştu.

Google, Android mobil işletim sisteminin "yaratıcısı" olarak bilinen Andy Rubin hakkındaki cinsel taciz iddiasını "inandırıcı" bulduğunu açıklamıştı.

Salı günü de şirketin "X" araştırma laboratuvarının yöneticilerinden Richard DeVaul, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa etmişti. DeVaul'un iş başvurusu yapan bir kadına sarkıntılık ettiği öne sürülüyor.