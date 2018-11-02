Google Çalışanlarından Dünya Genelinde İş Bırakma Eylemi

Rubin iddiayı reddetse de gazetenin haberi Google çalışanları arasında aylardır süregelen çeşitliliğin arttırılması, kadınlara ve azınlıklara yaklaşımın değişmesi tartışmalarını alevlendirdi.

Google’ın Mountain View California’daki merkezinin avlusunda yüzlerce çalışan toplandı. Protestocular “Not OK Google-Tamam Değil Google” yazan pankartlar taşıdı. Bu ifade Google’ın ilk ev asistanı Google Home’un algıladığı sesli komut olan “OK Google-Tamam Google”dan geliyor.

Google’ın Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’daki ofislerinde binlerce kişi işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ve yöneticilerin kontrolsüz gücünü protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı. Eylem sosyal medyada #GoogleWalkout etiketiyle yayıldı.

Protesto eyleminin organizatörleri Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc’ten bazı taleplerde bulundu. Bunlar arasında yönetim kuruluna çalışanları temsil eden bir kişinin alınması ve maaş eşitliğine dair verilerin şirket içinde paylaşılması yer aldı. Taleplerden biri de taciz iddialarının ele alınma sürecinin daha adil hale getirilmesi için insan kaynakları uygulamalarının değiştirilmesiydi.

Google yöneticilerinden Sundar Pichai ise yaptığı açıklamada çalışanların çok yapıcı önerilerle geldiğini, bunların hepsinin değerlendirmeye alınacağını ve çözüm üretileceğini söyledi.

Londra, Zürih, Berlin, Tokyo ve Singapur’da da Google çalışanları eyleme destek verdi.

Alphabet’in 94 bin kadrolu ve on binlerce sözleşmeli çalışanı arasındaki memnuniyetsizlik henüz şirket hisselerini etkilemedi ancak çalışanlar sorunlarına çözüm getirilmemesi halinde şirketin yeni çalışanlar almak ve var olanları korumak konusunda sıkıntıya düşeceğine inanıyor.

Google içinde bu yıl başlayan protesto hareketi dışarıya yansımamıştı. Ancak çalışanlar dilekçeler, yöneticilerle fikir alışverişinde bulundukları oturumlar ve çalışan hakları grubu Coworker.org’den aldıkları eğitimlerle eylemlerini sürdürüyordu.