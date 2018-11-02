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Google Çalışanlarından Dünya Genelinde İş Bırakma Eylemi

02.11.2018 00:28 | Son Güncelleme

Google’ın Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’daki ofislerinde binlerce kişi işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ve yöneticilerin kontrolsüz gücünü protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı

Google Çalışanlarından Dünya Genelinde İş Bırakma Eylemi

Google’ın Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa’daki ofislerinde binlerce kişi işyerinde cinsiyet ayrımcılığı, ırkçılık ve yöneticilerin kontrolsüz gücünü protesto etmek için iş bırakma eylemi yaptı. Eylem sosyal medyada #GoogleWalkout etiketiyle yayıldı.

Google’ın Mountain View California’daki merkezinin avlusunda yüzlerce çalışan toplandı. Protestocular “Not OK Google-Tamam Değil Google” yazan pankartlar taşıdı. Bu ifade Google’ın ilk ev asistanı Google Home’un algıladığı sesli komut olan “OK Google-Tamam Google”dan geliyor.

Cinsel tacizle suçlanan yöneticiye verilen tazminat tepki çekti

New York Times gazetesi geçen hafta Google’ın cinsel tacizle suçlanan Başkan Yardımcısı Andy Rubin’e 2014’te işten çıkartıldığında 90 milyon dolarlık tazminat verildiğini yazmıştı.

Rubin iddiayı reddetse de gazetenin haberi Google çalışanları arasında aylardır süregelen çeşitliliğin arttırılması, kadınlara ve azınlıklara yaklaşımın değişmesi tartışmalarını alevlendirdi.

Çalışanlar taleplerini yönetime iletti

Protesto eyleminin organizatörleri Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc’ten bazı taleplerde bulundu. Bunlar arasında yönetim kuruluna çalışanları temsil eden bir kişinin alınması ve maaş eşitliğine dair verilerin şirket içinde paylaşılması yer aldı. Taleplerden biri de taciz iddialarının ele alınma sürecinin daha adil hale getirilmesi için insan kaynakları uygulamalarının değiştirilmesiydi.

Google yöneticilerinden Sundar Pichai ise yaptığı açıklamada çalışanların çok yapıcı önerilerle geldiğini, bunların hepsinin değerlendirmeye alınacağını ve çözüm üretileceğini söyledi.

Londra, Zürih, Berlin, Tokyo ve Singapur’da da Google çalışanları eyleme destek verdi.

Alphabet’in 94 bin kadrolu ve on binlerce sözleşmeli çalışanı arasındaki memnuniyetsizlik henüz şirket hisselerini etkilemedi ancak çalışanlar sorunlarına çözüm getirilmemesi halinde şirketin yeni çalışanlar almak ve var olanları korumak konusunda sıkıntıya düşeceğine inanıyor.

Google içinde bu yıl başlayan protesto hareketi dışarıya yansımamıştı. Ancak çalışanlar dilekçeler, yöneticilerle fikir alışverişinde bulundukları oturumlar ve çalışan hakları grubu Coworker.org’den aldıkları eğitimlerle eylemlerini sürdürüyordu.

"Google ırkçılık ve cinsel tacizle mücadelede yetersiz kaldı"

Organizatörler Google’ın çeşitlilik ve kapsayıcılık dilini en çok benimsemiş kurumlardan biriyken sistemli ırkçılıkla mücadele, eşitliğin arttırılması, cinsel tacizin sona erdirilmesi gibi konularda yetersiz kaldığını söyledi.

Ayrıca Google’ın cinsel taciz istatistiklerini kamuoyuna açması ve taciz davalarında zorla hakemlik uygulamasına gidilmesini sona erdirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca şirketin çeşitlilikten sorumlu yetkilisinin doğrudan yönetim kuruluna tavsiye vermesi gerektiği kaydedildi.

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