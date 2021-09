Google canlı altyazı özelliğini denemeye başladı

Özelliğin mevcut yinelemesi yalnızca Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus ve Teaching & Learning Upgrade kullanıcıları tarafından düzenlenen toplantılar için kullanılabilecek. Özellikle ilgilenenlerin toplantı öncesinde söz konusu özelliğe başvurmaları gerekecek. Etkinleştirmek için, kullanıcıların Ayarlar’da Altyazıları açması ve altındaki Çevrilmiş Altyazılar’ı seçmesi gerekecek. Daha sonra çevrilmiş dil seçeneklerinden birini seçebilecekler.

Şirket özellik ile ilgili “Çevrilmiş altyazılar, dil becerisini işbirliğinin önündeki bir engel olarak kaldırarak Google Meet görüntülü görüşmelerinin daha küresel, kapsayıcı ve etkili olmasına yardımcı olacak. Kullanıcıların içeriği tercih edilen bir dilde kullanmalarına yardımcı olarak, bilgi paylaşımını, öğrenmeyi ve ortak çalışmayı eşitlemeye yardımcı olacağız.

Toplantılarınız mümkün olduğunca etkin halde olacak” ifadelerine yer verdi. Özellik şimdilik İngilizce için çalışıyor. Teknoloji devi, ayrıca yerine , Fransızca, Portekizce ve Almanca dillerinde yapılan toplantılar için çeviri sağlamaya çalışıp çalışmadığını söylemedi. Ayrıca, özelliğin ne zaman daha geniş çapta kullanılabilir hale geleceğine dair bir zaman çizelgesinden de bahsetmedi.

Ferrari otonom araç işine girecek mi: Elon Musk yorum yaptı