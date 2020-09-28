Google CEO'su Sundar Pichai şirketteki radikal değişiklikler hakkında açıklama yaptı: 'Gelecek daha esnek'

Koronavirüs pandemisi dünyayı zorunlu değişikliklere itti. Özellikle iş dünyası radikal bir şekilde değişim geçirecek gibi görünüyor. Google CEO'su Sundar Pichai, bu hafta şirketin gelecekte çalışanları daha iyi desteklemek için fiziksel alanlarında değişiklikler yaptığını söyledi. Pichai, "Geleceği kesinlikle daha esnek görüyorum," dedi.

Pichai, Google'ın ofis alanlarını "sahada" olarak adlandırdığı, muhtemelen çoğunlukla evden çalışanların ofiste bir araya geldiği, uyum sağlayacak şekilde "yeniden yapılandırdığını" söyledi. Google, çalışanların Temmuz 2021'e kadar evden çalışmaya devam edebileceğini duyuran ilk büyük teknoloji şirketlerinden biriydi.

