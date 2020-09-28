HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google CEO'su Sundar Pichai şirketteki radikal değişiklikler hakkında açıklama yaptı: 'Gelecek daha esnek'

Google CEO'su Sundar Pichai şirketteki radikal değişiklikler hakkında açıklama yaptı: 'Gelecek daha esnek'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 08:26 | Son Güncelleme

Google CEO'su Sundar Pichai, koronavirüs pandemisi sonrası başta Google’da çalışanları ve dünyadaki iş hayatının nasıl olacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

Google CEO'su Sundar Pichai şirketteki radikal değişiklikler hakkında açıklama yaptı: 'Gelecek daha esnek'

Koronavirüs pandemisi dünyayı zorunlu değişikliklere itti. Özellikle iş dünyası radikal bir şekilde değişim geçirecek gibi görünüyor. Google CEO'su Sundar Pichai, bu hafta şirketin gelecekte çalışanları daha iyi desteklemek için fiziksel alanlarında değişiklikler yaptığını söyledi. Pichai, "Geleceği kesinlikle daha esnek görüyorum," dedi.

0x0-google-ceosu-sundar-pichainin-maasi-aciklandi-1577175374442

Pichai, Google'ın ofis alanlarını "sahada" olarak adlandırdığı, muhtemelen çoğunlukla evden çalışanların ofiste bir araya geldiği, uyum sağlayacak şekilde "yeniden yapılandırdığını" söyledi. Google, çalışanların Temmuz 2021'e kadar evden çalışmaya devam edebileceğini duyuran ilk büyük teknoloji şirketlerinden biriydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı! ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
Görünüşe göre bu telefon baya mini olacakGörünüşe göre bu telefon baya mini olacak
Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?Liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
Ukrayna'dan flaş Ermenistan hamlesi
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de federal mahkeme'den flaş TikTok kararı
Flaş TikTok kararı! Durduruldu
Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
Apple uçuyor! Piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
Görünüşe göre bu telefon baya mini olacak
Görünüşe göre bu telefon baya mini olacak
Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!
Bu telefon oldukça hızlı şarj olacak!
Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor
Apple, bu yıl şarj kablosunda değişikliğe gidiyor
Realme Watch inceleme
Realme Watch inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.