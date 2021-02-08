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Google çerezleri bırakıyor!

08.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Google çerezleri bırakıyor!

Google, kullanıcı takip politikasının en önemli parçası olan çerezlerden uzaklaşıyor. Aktarılanlara göre Google çerezlerden uzaklaşıp, FLoC adı verilen bir sisteme geçmeyi planlıyor.

Google'ın birçok gelir kalemi var. Ancak teknoloji devi gelirinin büyük bir kısmını hedeflenilmiş reklamlardan kazanıyor. Bu anlamda Google için kullanıcıların takibini yapan çerezler oldukça önemliydi. Ancak son gelişmelere bakılırsa Google çerezleri kullanmayı bırakmanın arefesinde.

ÇEREZLERE YENİ ALTERNATİF: FLOC

Google, reklamverenleri etkilemeden internet kullanıcılarının çevrim içi gizliliğini artırmayı amaçlayan Federated Learning of Cohorts (FLoC) adı verilen sistemin ilk test sonuçlarını geçtiğimiz ay paylaştı. Test sonuçlarına bakılırsa FLoC, ilgi alanına dayalı hedef kitleler oluşturmada üçüncü taraf çerezlere etkili bir alternatif olabilir.

Google

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KALABALIK ARASINDA GİZLENİLEBİLİR

Google'ın Ürün Yöneticisi Chetna Bindra, FLoC sistemi hakkında ise kullanıcıların bu sistem ile kalabalık arasında gizlediğini söyledi. Bindra'ya göre FloC, kişilerin tarayıcı geçmişini gizli tutmak için cihaz üstünde işlemeyi kullanıyor. Söylenenlere göre Google FLoC'u mart ayında devreye sokmak istiyor. Teknoloji devi, bu yılın sonunda ise Chrome tarayıcısı üzerinden reklamverenlerle FLoC'u denemeyi planlıyor. Ancak uzmanlar arasında FloC'a karşı çıkanlar mevcut. Bakalım Google çerezler konusunda nasıl bir adım atacak?

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