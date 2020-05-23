Google Chrome 83 güncellemesi yayınlandı

Google Chrome 83 sürümü bugün indirime sunuldu. Yenilikler ile gelen bu güncelleme ile kullanıcı gizliliği ön plana alınıyor.

Güncellemeyi yükleyebilmek için; Chrome>Ayarlar>Chrome Hakkında bölümüne girip, güncellemenin denetlenmesini ve yüklemenesini beklemeniz gerekiyor. Chrome bu güncellemeden sonra kapanıp tekrar açılacak. Bu yüzden açıktaki sekmelerinizi kapatmanızda fayda var.

Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KOLAY ANLAŞILIR KONTROLLER



Güncelleme ile basitleştirilmiş dil ve görsellerle kontrollerin bulunmasını ve anlaşılmasını daha da kolaylaşıyor. Çerezleri yönetmek artık daha kolay. Üçüncü taraf çerezlerini normal veya Gizli modda engelleme ve bazı veya tüm web sitelerindeki tüm çerezleri engelleme seçenekleriyle ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından çerezlerin kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılacağını seçebilirsiniz.

Site Ayarları’nda, en hassas web sitesi izinlerini bulmayı kolaylaştırmak için denetimler iki ayrı bölüm halinde yeniden düzenleniyor. Konumunuza, kameranıza veya mikrofonunuza erişim ve bildirimler bu bölümde görüntülenebiliyor.