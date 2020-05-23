Google Chrome 83 güncellemesi yayınlandı

Google Chrome 83 sürümü bugün indirime sunuldu. Yenilikler ile gelen bu güncelleme ile kullanıcı gizliliği ön plana alınıyor.
Güncellemeyi yükleyebilmek için; Chrome>Ayarlar>Chrome Hakkında bölümüne girip, güncellemenin denetlenmesini ve yüklemenesini beklemeniz gerekiyor. Chrome bu güncellemeden sonra kapanıp tekrar açılacak. Bu yüzden açıktaki sekmelerinizi kapatmanızda fayda var.
Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
KOLAY ANLAŞILIR KONTROLLER
Güncelleme ile basitleştirilmiş dil ve görsellerle kontrollerin bulunmasını ve anlaşılmasını daha da kolaylaşıyor. Çerezleri yönetmek artık daha kolay. Üçüncü taraf çerezlerini normal veya Gizli modda engelleme ve bazı veya tüm web sitelerindeki tüm çerezleri engelleme seçenekleriyle ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından çerezlerin kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılacağını seçebilirsiniz.
Site Ayarları’nda, en hassas web sitesi izinlerini bulmayı kolaylaştırmak için denetimler iki ayrı bölüm halinde yeniden düzenleniyor. Konumunuza, kameranıza veya mikrofonunuza erişim ve bildirimler bu bölümde görüntülenebiliyor.
CHROME'DA GÜVENLİK KONTROLÜ
Yeni güvenlik kontrolü ayarlarında, Chrome’daki deneyiminizin güvenliğini hızlı bir şekilde onaylayabilirsiniz. Yeni araç sayesinde , Chrome’dan hatırlamasını istediğiniz şifrelerin güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini ve varsa nasıl düzeltileceğini size söyleyecektir.
Tehlikeli bir siteyi ziyaret etmeden, zararlı bir uygulama veya uzantı indirmeden önce uyarmak için Google’ın teknolojisi olan Güvenli Tarama’nın kapalı olup olmadığı size bildirilecek.
Güvenlik kontrolü aracı, Chrome sürümünüzün güncel olup olmadığını da destekliyor.
GİZLİ MODDA ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZ KONTROLLERİ
Gizli modda; Chrome artık tarama geçmişinizi, formlara girilen bilgileri veya tarayıcı çerezlerini kaydetmiyor. Gizli modda tarayıcı penceresini her kapattığınızda çerezleri silmeye ek olarak, her Gizli oturumda varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerini engellenmeye başladı.
UZANTILARIMIZ İÇİN YENİ BİR BUTON
Bugünden itibaren, araç çubuğunuzda uzantılarınız için yeni bir bulmaca simgesi görmeye başlayacaksınız. Bu sayede araç çubuğunuzu düzenleyebilir ve ziyaret ettiğiniz sitelerde hangi veri uzantılarının erişebileceği konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.
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