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Google Chrome 83 güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Google, koronavirüs salgınının başında tüm çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirmişti. Bu süreçte Chrome güncellemelerini yavaşlatacağını ve bu süreçte sadece güvenlik güncellemesi yayınlayacağını belirten Google, bugün sürpriz bir güncelleme ile karşımıza çıktı.

Google Chrome 83 güncellemesi yayınlandı

Google Chrome 83 sürümü bugün indirime sunuldu. Yenilikler ile gelen bu güncelleme ile kullanıcı gizliliği ön plana alınıyor.
Güncellemeyi yükleyebilmek için; Chrome>Ayarlar>Chrome Hakkında bölümüne girip, güncellemenin denetlenmesini ve yüklemenesini beklemeniz gerekiyor. Chrome bu güncellemeden sonra kapanıp tekrar açılacak. Bu yüzden açıktaki sekmelerinizi kapatmanızda fayda var.

Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KOLAY ANLAŞILIR KONTROLLER

Güncelleme ile basitleştirilmiş dil ve görsellerle kontrollerin bulunmasını ve anlaşılmasını daha da kolaylaşıyor. Çerezleri yönetmek artık daha kolay. Üçüncü taraf çerezlerini normal veya Gizli modda engelleme ve bazı veya tüm web sitelerindeki tüm çerezleri engelleme seçenekleriyle ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından çerezlerin kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılacağını seçebilirsiniz.

Site Ayarları’nda, en hassas web sitesi izinlerini bulmayı kolaylaştırmak için denetimler iki ayrı bölüm halinde yeniden düzenleniyor. Konumunuza, kameranıza veya mikrofonunuza erişim ve bildirimler bu bölümde görüntülenebiliyor.

CHROME'DA GÜVENLİK KONTROLÜ

Yeni güvenlik kontrolü ayarlarında, Chrome’daki deneyiminizin güvenliğini hızlı bir şekilde onaylayabilirsiniz. Yeni araç sayesinde , Chrome’dan hatırlamasını istediğiniz şifrelerin güvenliğinin ihlal edilip edilmediğini ve varsa nasıl düzeltileceğini size söyleyecektir.

Tehlikeli bir siteyi ziyaret etmeden, zararlı bir uygulama veya uzantı indirmeden önce uyarmak için Google’ın teknolojisi olan Güvenli Tarama’nın kapalı olup olmadığı size bildirilecek.

Güvenlik kontrolü aracı, Chrome sürümünüzün güncel olup olmadığını da destekliyor.

GİZLİ MODDA ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZ KONTROLLERİ

Gizli modda; Chrome artık tarama geçmişinizi, formlara girilen bilgileri veya tarayıcı çerezlerini kaydetmiyor. Gizli modda tarayıcı penceresini her kapattığınızda çerezleri silmeye ek olarak, her Gizli oturumda varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerini engellenmeye başladı.

UZANTILARIMIZ İÇİN YENİ BİR BUTON

Bugünden itibaren, araç çubuğunuzda uzantılarınız için yeni bir bulmaca simgesi görmeye başlayacaksınız. Bu sayede araç çubuğunuzu düzenleyebilir ve ziyaret ettiğiniz sitelerde hangi veri uzantılarının erişebileceği konusunda daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

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