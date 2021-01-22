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Google, Chrome 88 güncellemesi yayınladı

22.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Google, Chrome 88 güncellemesi yayınladı

Güncelleme, kullanıcıları çevrimiçi ortamda biraz daha güvenli tutacak bazı kişisel güvenlik özellikleri içeriyor.

Chrome’un şifre yöneticisini kullanıyorsanız artık bazı ekstra seçenekleriniz olacak. Örneğin, tarayıcıda profil resminizi ve ardından anahtar simgesini seçerek zayıf parolalarınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. (Alternatif olarak, adres çubuğunuza chrome: // settings / passwords yazabilirsiniz.) “Şifreleri kontrol et” i seçtiğinizde güncellenmesi gereken hesapların dökümünü görebilirsiniz.

ŞİFRE GÜNCELLEMESİ İÇİN YENİ ÖZELLİK

Ayrıca Google, kullanıcılara Chrome tarafından yönetilen tüm şifrelerini güncellemeleri için tek bir platform sağlıyor. Şirket bir blog gönderisinde “Birden çok kullanıcı adını ve parolayı tek bir uygun yerde kolayca güncellemek isteyebilirsiniz” dedi. “Bu nedenle, Chrome 88’den başlayarak, tüm şifrelerinizi Chrome Ayarlarından daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.” Bu özellik, yakın gelecekte Android’de kullanıma sunulacak fakat şu anda sadece masaüstü ve iOS versiyonunda mevcut.

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Chrome 88 ile bir dizi küçük özellik de tanıtıldı. Windows 10‘da karanlık modu etkinleştirdiyseniz, Yer İşaretleri ve Geçmiş gibi çeşitli Chrome tarafından oluşturulmuş sayfalarda artık karartılmış kaydırma çubukları göreceksiniz. MacOS Yosemite desteği ile birlikte gizli bayrak ayarı da dahil olmak üzere FTP desteği tamamen kaldırıldı. Google, Chromebook’larda açık ve koyu temaları test etmeye ise devam ediyor, bu temalar chrome: // flags / # dark-light-mode’da etkinleştirilebilir. Windows, Mac ve Linux kullanıcıları için ise koyu temaları, chrome üzerinden erişilebilen bir Tab Search özelliği ile birlikte : // bayraklar / # enable-tab-search üzerinden deneyebilirsiniz.

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