Google Chrome'daki gizli sekme Google'ın başını yakabilir!

Google Chrome birçok tarayıcı gibi gizli sekme özelliği bulunduruyor. Bu özellik ile birlikte internet kullanıcıları, bazı sitelere tarama geçmişi, çerezler ve site verileri gibi bilgiler kaydedilmeden girebiliyor yani kullanıcılara gizlilik sunuyor. Fakat iddialara göre Chrome'un gizli sekme özelliği aslında sanıldığı kadar gizli değil.

GOOGLE CHROME GİZLİ SEKME ÖZELLİĞİ BİLGİLERİ Mİ KAYDEDİYOR?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Jose şehrindeki federal mahkemede Google hakkında yeni bir dava açıldı. Davacı tarafın söylediğine göre Google Chrome'da gizli sekme açık olmasına rağmen, kullanıcı bilgileri toplanıyor. Yani Google Chrome gizli sekmede olsanız bile sizleri izliyor. Konu hakkında Google sözcüsünden açıklama ise gecikmedi.

CEZASI 5 MİLYON DOLAR

Google sözcüsü Jose Castaneda, yaptığı açıklamada “Her yeni gizli sekme açılışında belirttiğimiz gibi, internet siteleri tarama etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir.” dedi. Yani Castaneda'ya göre internet siteleri, tarama etkinliğinizi gizli sekmede olsanız bile görebilir. Ancak Google her gizli sekme açılışında tarama geçmişi, çerez ve site verileri, formlarla girilen bilgiler gibi verileri kaydetmediğini taahhüt ediyor. Davada ise kullanıcıların bu bilgilerinin toplandığı söylenmekte. Eğer açılan davada Google haksız bulunursa, şirket 5 milyon dolar gibi yüksek bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.



