HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google Chrome güvenliği arttırdı

Google Chrome güvenliği arttırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

iOS ve Android için yayınlanan Google Chrome 86 güncellemesi ile tarayıcının güvenliği geliştiriliyor.

Google Chrome güvenliği arttırdı

Google, iOS ve Android için mobil Chrome’un güvenliğini ve kullanışlılığını iyileştiriyor. Google Chrome 86 mobil sürümleri, tarayıcıdan hatırlamasını istediğiniz şifrelerden herhangi birinin tehlikeye girip girmediğini ve varsa bunları nasıl düzelteceğinizi size bildirmeye başlayacak. Hangi hizmet için kullanırsanız kullanın, şifrenizin tehlikeye düştüğü konusunda uyarıldıktan sonra sizi doğrudan doğru ‘şifre değiştir’ formuna götürecek.

CHROME'DAN ŞİFRELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ YOL

Şifrelerinizden herhangi birinin başkalarının eline geçip geçmediğini kontrol etmek için Chrome, Google’ın kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi anlamasına izin vermeyen özel bir şifreleme biçimi kullanarak bunların bir kopyasını Google’a gönderecek.

Yeni özellik ile güvenliği ihlal edilmiş şifreleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Güvenli Tarama’nın etkin olup olmadığını ve çalıştırmakta olduğunuz Chrome sürümünün en son güvenlik korumalarına sahip olup olmadığını size bildirebilir.

iOS’te, kaydedilen oturum açma ayrıntılarını diğer uygulamalara veya tarayıcılara otomatik olarak doldurmak için Chrome’u da kullanabilirsiniz. Ayrıca güvenliği artırmak için, Chrome herhangi bir şifreyi doldurmadan önce bir biyometrik kimlik doğrulama isteği sunulacak.

Chrome’un Android sürümüne çok yakında, Google’ın Güvenli Tarama hizmetiyle gerçek zamanlı verileri paylaşarak sizi kimlik avına, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer tehlikeli sitelere karşı proaktif olarak koruyan Geliştirilmiş Güvenli Tarama özelliği gelecek. Bu özellik maalesef ki iOS platformunu pas geçecek.

Lexar NCard ile Huawei ve Honor telefonlarınız uçuşa geçsin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Apple'ın yeni 'yıldızları' Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatlarıApple'ın yeni 'yıldızları' Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatları
Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!Şeflerin sır gibi sakladığı Çıtır Louisiana tavuk kanat tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Qualcomm ASUS ile kendi telefonunu üretebilir!
Telefonlara güç veren firma kendi telefonunu üretebilir!
Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları
Apple'ın yeni 'yıldızları' Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatları
Çarpıcı paylaşım! Apple iPhone 13 ile çentiği yenileyebilir
iPhone 13 hakkında çarpıcı paylaşım! Bu kez daha farklı olabilir
Razer dünyanın ilk ışıklı kredi kartını üretti!
Karşınızda dünyanın ilk ışıklı kartı!
James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı
NASA'nın uzaydaki gözü kritik testi tamamladı
PlayStation 5 parçalarına ayrıldı!
Ünlü firma yeni ürününü parçalarına ayırdı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.