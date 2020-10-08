Google Chrome güvenliği arttırdı

Google, iOS ve Android için mobil Chrome’un güvenliğini ve kullanışlılığını iyileştiriyor. Google Chrome 86 mobil sürümleri, tarayıcıdan hatırlamasını istediğiniz şifrelerden herhangi birinin tehlikeye girip girmediğini ve varsa bunları nasıl düzelteceğinizi size bildirmeye başlayacak. Hangi hizmet için kullanırsanız kullanın, şifrenizin tehlikeye düştüğü konusunda uyarıldıktan sonra sizi doğrudan doğru ‘şifre değiştir’ formuna götürecek.
Şifrelerinizden herhangi birinin başkalarının eline geçip geçmediğini kontrol etmek için Chrome, Google’ın kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi anlamasına izin vermeyen özel bir şifreleme biçimi kullanarak bunların bir kopyasını Google’a gönderecek.
Yeni özellik ile güvenliği ihlal edilmiş şifreleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Güvenli Tarama’nın etkin olup olmadığını ve çalıştırmakta olduğunuz Chrome sürümünün en son güvenlik korumalarına sahip olup olmadığını size bildirebilir.
iOS’te, kaydedilen oturum açma ayrıntılarını diğer uygulamalara veya tarayıcılara otomatik olarak doldurmak için Chrome’u da kullanabilirsiniz. Ayrıca güvenliği artırmak için, Chrome herhangi bir şifreyi doldurmadan önce bir biyometrik kimlik doğrulama isteği sunulacak.
Chrome’un Android sürümüne çok yakında, Google’ın Güvenli Tarama hizmetiyle gerçek zamanlı verileri paylaşarak sizi kimlik avına, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer tehlikeli sitelere karşı proaktif olarak koruyan Geliştirilmiş Güvenli Tarama özelliği gelecek. Bu özellik maalesef ki iOS platformunu pas geçecek.
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