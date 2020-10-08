Google Chrome güvenliği arttırdı

Google, iOS ve Android için mobil Chrome’un güvenliğini ve kullanışlılığını iyileştiriyor. Google Chrome 86 mobil sürümleri, tarayıcıdan hatırlamasını istediğiniz şifrelerden herhangi birinin tehlikeye girip girmediğini ve varsa bunları nasıl düzelteceğinizi size bildirmeye başlayacak. Hangi hizmet için kullanırsanız kullanın, şifrenizin tehlikeye düştüğü konusunda uyarıldıktan sonra sizi doğrudan doğru ‘şifre değiştir’ formuna götürecek.

CHROME'DAN ŞİFRELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ YOL

Şifrelerinizden herhangi birinin başkalarının eline geçip geçmediğini kontrol etmek için Chrome, Google’ın kullanıcı adlarınızı veya şifrelerinizi anlamasına izin vermeyen özel bir şifreleme biçimi kullanarak bunların bir kopyasını Google’a gönderecek.

Yeni özellik ile güvenliği ihlal edilmiş şifreleri manuel olarak da kontrol edebilirsiniz. Güvenli Tarama’nın etkin olup olmadığını ve çalıştırmakta olduğunuz Chrome sürümünün en son güvenlik korumalarına sahip olup olmadığını size bildirebilir.

iOS’te, kaydedilen oturum açma ayrıntılarını diğer uygulamalara veya tarayıcılara otomatik olarak doldurmak için Chrome’u da kullanabilirsiniz. Ayrıca güvenliği artırmak için, Chrome herhangi bir şifreyi doldurmadan önce bir biyometrik kimlik doğrulama isteği sunulacak.