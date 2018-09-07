Google Chrome sürüm 69 ile gelen yenilikler

Google, uzun bir süredir Chrome‘un tasarımını yenileyeceğini sık sık dile getiriyordu. İlk olarak masaüstü tasarımın yenilenmesi beklenirken, bugün sürpriz bir şekilde mobil uygulamasının tasarımı baştan aşağıya yenilendi.

Yeni tasarım şimdilik ilk etapta iOS kullanıcılarına sunuluyor. iOS’teki Safari tarayıcısının tasarımına yaklaşan Chrome, kullanıcılarına daha kolay bir arayüz sunuyor. Sürüm 69 ile gelen bu yeni arayüzün çok yakında Android‘e, Windows‘a ve macOS‘e geleceğini belirtelim.

Yeni alt araç çubuğu: Geri, Arama, sekmeler ve menü gibi sık kullanılan işlevlere daha kolay erişme imkanı. Kısayolları keşfetmek için araç çubuğundaki farklı düğmeleri basılı tutun veya araç çubuğunu kaydırın.

Yeni sekme tablosu: Başka cihazlarda açık olan sekmeler de dahil olmak üzere sekmelerinizin daha büyük önizlemelerini görebilirsiniz. Sekmeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

Yer İşaretleri ve Okuma Listeleri gibi özelliklere artık Yeni Sekme Sayfasından kolayca erişebilirsiniz.

Uygulama simgesine güçlü bir şekilde basarak kısayolları görebilirsiniz.

Cihazınızda girdiğiniz kredi kartları artık Google Pay ile güvenli bir şekilde senkronize edilerek diğer cihazlarda kullanılabilir.

Chrome güncellemesi App Store‘dan indirebilirsiniz.

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