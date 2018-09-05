Belli dönemlerde tasarımı yenilenen ve özellikleri güncellenen Google Chrome, 2 Eylül itibariyle 10. yaşını kutlarken, yeni bir güncelleme aldı. Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı Google Chrome, 10. yaşının şerefine pratik ve modern bir tasarıma kavuştu.
Google Chrome yenilendi
Chrome 69 versiyonuna terfi eden web tarayıcısı kenarları yuvarlatılmış şekiller, sekmeler, yeni bir renk düzeni ve güncellenmiş ikonlar içeriyor. Yapılan güncelleme ile Chrome'un arayüzü tamamen yenileniyor. Kapsamlı bir güncelleme alan Chrome adeta yeniden doğmuş gibi olacak.
Tarayıcının dikkat çeken en önemli farkı yuvarlatılmış sekmeler. Daha önce ikizkenar yamuk görünümlü sekmeler artık yuvarlak olarak ve ilk bakışta dikkat çekecek şekilde tasarlandı. Göze ferah gelen bu tasarımla beraber menüler, komutlar ve adresler de çok daha basit hale getirildi. Ayrıca araç çubuğu da iOS kullanıcılarına kolaylık sağlaması için alt kısma yerleştirildi.
Kullanım ile ilgili değişiklikler de var
Chrome’un yeni tasarımında daha detaylı değişiklikler de bulunuyor. Bunlar arasında birleştirilmiş arama çubuğu (diğer adıyla Omnibox), artık bazı cevapları doğrudan adres çubuğunda gösteriyor. Bu sayede hava durumunu kontrol etmek için yeni bir sekme açmanıza gerek kalmıyor. Parola yönetimine getirilen yeni akıllı tanıma ve yerleşik parola oluşturma ise gerektiği zaman parolaları daha iyi ve pratik yönetmenizi sağlıyor.
Dino da güncellendi
Yeni tasarımın ek olarak Google, Chrome’un 10. yaş gününü de kutladı. Şirket sürpriz yumurta niteliğindeki Dino oyununu da bu kapsamda güncelledi. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda oynanabilen bu oyun şimdi doğum günü pastaları, parti şapkaları ve balonlar içeriyor.
Google kimlik avı saldırılarını ve zararlı siteleri algılamak için Chrome’a yapay zeka desteği de getirdi ve bu sayede bu sitelerle savaşmak daha kolay hale geliyor.
Chrome 69, Mac, Windows, Linux ve Android işletim sistemleri için indirilebilir durumda. Ancak bölge ve platform farklılıklarından dolayı bu yeni sürümün herkes tarafından indirilmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtelim. Siz de yine de Google'da Yardım menüsüne girerek Google Chrome hakkında sekmesinden en yeni güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.
Kaynak: Teknolojioku
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