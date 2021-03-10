Google Chromecast deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek

YouTube’u Chromecast bağlantılı bir TV’de yayınlama deneyimi, son birkaç yıldır herhangi bir değişime uğramadı. Bu nedenle Google şimdi Chromecast için bir YouTube uygulaması yapıyor gibi görünüyor. Yeni oynatıcı, şu anda uygulamada görünen bir uzaktan kumanda işaretiyle test sürümünde. Bazı Android YouTube Reddit kullanıcıları yeni özelliği gördüklerini bildirdi. Yenilenen sürüm, Chromecast destekli TV’nizde çözünürlük ve altyazılar gibi ayarları değiştirmenize yarayacak.

Bir video sona erdiğinde, Android TV’ye çok benzer şekilde “sonra ne izlenmeli” önerilerinin bulunduğu bir ana ekran görmeye başlayacaksnız. Reddit kullanıcısı garethonreddit, uygulamanın HTML5 destekli bir web deneyimi gibi göründüğünü belirten bir ekran görüntüsü paylaştı.

DAHA FAZLA REKLAM İLE GELİYOR

Ancak başka bir kullanıcı, yeni arayüzün daha fazla reklamla geleceğini belirtti. Yeni uygulama geniş çapta yayılırsa, ekrandaki daha zengin YouTube deneyimine erişebileceğiz. Ancak bununla birlikte reklamların sayısının artıp artmayacağı henüz belli değil. Bu yeni uygulama ile Google, özellikle oynatıcı kontrolleriyle çok daha güçlü bir deneyim sunacak.

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