HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google cihazımı bul işlevini genişletiyor

Google cihazımı bul işlevini genişletiyor

22.06.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Apple’ın Find My ağının yeteneklerine daha yakın olmak için Android’in Cihazımı Bul işlevini genişletiyor. En son Play hizmetleri sürümünün bir API’sinde, Spot adlı bir API’nin kanıtını bulundu. 

Google cihazımı bul işlevini genişletiyor

Çoğu Android kullanıcısının bildiği gibi, Google’ın mobil işletim sistemi, telefonunuzun yerini kaybetmeniz durumunda bulmanıza yardımcı olmak için bir WiFi veya hücresel bağlantı kullanmasına olanak tanıyan bir Cihazımı Bul özelliğini içeriyor.

GOOGLE APPLE'A YETİŞİYOR

Apple‘ın Ağımı Bul özelliği Bluetooth ve ultra geniş bant ekleyerek rakiplerine fark atıyor. Kayıp Apple ve üçüncü taraf cihazlar, yakındaki kayıp iOS cihazları bulmanıza yardımcı olmak için Apple sunucularına ilettiği kısa menzilli bir sinyal yayınlayabilir. Görünüşe bakılırsa Google benzer bir ağ kurmayı planlıyor. Şirket proje ile ilerlerse, ortaya çıkan platformun pratikte ne kadar kapsamlı olacağı belli değil.

mad_5e4bba095cafa1582021129-696x440

Örneğin, tüm Android ve Wear OS üreticilerinin cihazlarıyla mı yoksa yalnızca Google tarafından üretilenlerle mi çalışacak? Ağla nasıl etkileşim kuracağınız da belirsiz. 9to5Google, yazılımın tam amacını belirleyememiş olsa da, Google’ın beraberindeki bir Spot uygulamasını yayınlayacağına inanıyor.

Android cihazlarda &quot;Google sürekli duruyor&quot; hatası! Nasıl çözülür?Android cihazlarda "Google sürekli duruyor" hatası! Nasıl çözülür?

Google’ın özelliği halka yayınlayacağı bir şeye dönüştürüp dönüştürmeyeceği belirsiz. Aynı zamanda, şirketin Find My Device‘ı bu şekilde geliştirdiğini görmek de zor olmayacak.

Dünya ısısı endişe verici yeni bir orana yükseldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Android telefonlarda çıldırtan hata!Android telefonlarda çıldırtan hata!
Anahtar Kelimeler:
Google
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.