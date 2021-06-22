Google cihazımı bul işlevini genişletiyor

Çoğu Android kullanıcısının bildiği gibi, Google’ın mobil işletim sistemi, telefonunuzun yerini kaybetmeniz durumunda bulmanıza yardımcı olmak için bir WiFi veya hücresel bağlantı kullanmasına olanak tanıyan bir Cihazımı Bul özelliğini içeriyor.

GOOGLE APPLE'A YETİŞİYOR

Apple‘ın Ağımı Bul özelliği Bluetooth ve ultra geniş bant ekleyerek rakiplerine fark atıyor. Kayıp Apple ve üçüncü taraf cihazlar, yakındaki kayıp iOS cihazları bulmanıza yardımcı olmak için Apple sunucularına ilettiği kısa menzilli bir sinyal yayınlayabilir. Görünüşe bakılırsa Google benzer bir ağ kurmayı planlıyor. Şirket proje ile ilerlerse, ortaya çıkan platformun pratikte ne kadar kapsamlı olacağı belli değil.

Örneğin, tüm Android ve Wear OS üreticilerinin cihazlarıyla mı yoksa yalnızca Google tarafından üretilenlerle mi çalışacak? Ağla nasıl etkileşim kuracağınız da belirsiz. 9to5Google, yazılımın tam amacını belirleyememiş olsa da, Google’ın beraberindeki bir Spot uygulamasını yayınlayacağına inanıyor.

Google’ın özelliği halka yayınlayacağı bir şeye dönüştürüp dönüştürmeyeceği belirsiz. Aynı zamanda, şirketin Find My Device‘ı bu şekilde geliştirdiğini görmek de zor olmayacak.

Dünya ısısı endişe verici yeni bir orana yükseldi

