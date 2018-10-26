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Google, cinsel taciz nedeniyle 48 çalışanını işten çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

ABD'li teknoloji şirketi Google, cinsel taciz iddiaları üzerine son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini açıkladı

ABD'li teknoloji şirketi Google, cinsel taciz iddiaları nedeniyle son iki yılda 48 çalışanının işine son verdiğini duyurdu.

Google CEO'su Sundar Pichai, New York Times gazetesinde yer alan, şirkette cinsel istismar olduğuna ilişkin bir haber üzerine çalışanlara gönderdiği e-postada cinsel tacize karşı ''sert bir tutum'' sergilediklerini ifade etti.

Pichai, Google'ın son iki yılda cinsel taciz iddiaları üzerine 13'ü üst düzey yönetici 48 çalışanının işine son verdiğini belirtti.

New York Times gazetesi, Google'ın cinsel tacizle suçlanan üst düzey yöneticilerinden Android mobil yazılımının yaratıcısı Andy Rubin'den 90 milyon dolar tazminat ödeyerek istifasını istediğini, cinsel taciz istismarının duyulmaması içinse tanıklarla gizlilik anlaşması imzalandığını yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Google

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