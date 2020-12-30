Google Cloud Print 2021'de kullanılamayacak!

Google'ın bulut tabanlı belge yazdırma servisi Google Cloud Print, özellikle Chrome OS kullanıcıları tarafından yıllarca kullanıldı. Kullanıcılar yıllar boyu, kablosuz bir şekilde bulut hizmetini kullanarak istedikleri belgeleri yazdırdı. Ancak Cloud Print için veda vakti geldi.

GOOGLE CLOUD PRİNT İÇİN YOLUN SONU

Google Cloud Print, 2021'de aramızda olmayacak. Google, ilk kez 2019'da kapatacağını duyurduğu servisini 31 Aralık 2020, yani yarından itibaren desteklemeyi bırakacak. 1 Ocak 2021'de ise Cloud Print aracılığıyla belge yazdırmak mümkün olmayacak ve Cloud Print servisi tamamen kapatılacak.

YAZDIRMA SEÇENEKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Google, Cloud Print'e 2017 yılında yeni bir güncelleme yayınlamış ve şirket güncelleme ile birlikte servisine yerel ağdaki yazıcılar aracılığıyla baskı alma seçeneği eklemişti. Fakat bu gibi güncellemeler Cloud Print'in kapatılmasına engel olamadı ve şirket, Cloud Print'in fişini çekme kararı aldı. Eğer Google Cloud Print kullanıcılarından biriyseniz, 1 Ocak'a kadar yazdırma seçeneklerini kontrol etmeniz sürpriz bir son ile karşılaşmamanız adına sizin açınızdan faydalı olacaktır.

