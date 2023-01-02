Google'da aratılan 10 utanç verici soru! Uzmanlar teker teker açıkladı

Günümüzün en büyük problemleri arasında bulunan internet üzerinden hastalık araştırma durumu insanların endişelenmesine sebep oluyor. Hatta internetten hastalık aratma hastalığı bulunuyor. Ancak doktordan randevu almanın zor olduğu ve her konuda doktora açık olabilmenin utanç verici olabileceği biliniyor. Uzmanlar bu sene Google'da en çok aratılan utanç verici 10 soruyu açıkladı.

EN ÇOK UTANILAN SORULAR

1-NEDEN SÜREKLİ AFT OLUYORUM?

Kalın, beyaz akıntının eşlik ettiği vajina veya vulvada kaşıntı veya ağrı gibi aft semptomlarınız varsa ve tedavi görüyorsanız, genellikle yedi ila 14 gün içinde geçer. Bazı insanların neden tekrarlayan ağız yaraları olduğu her zaman net değildir. Bununla birlikte, vajinadaki ve bir bütün olarak bağışıklık sistemindeki bakteri seviyesinin, tekrarlayan pamukçuk geliştirme şansının daha yüksek olmasına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Dr. Puri, "Aftların tekrar oluşmasına neden olabilecek diğer faktörler arasında iyice bakım yapılmaması, kokulu sabun veya vücut losyonu kullanılması, diyabet hastası olmak veya hamile olmak sayılabilir" dedi.

2-İDRARIM NEDEN KOKUYOR?

Dr. Kathryn Basford, idrarın kokmaya başlamasının nedeninin belki de tükettiklerinizle ilgili olduğunu söyledi. Kuşkonmaz ve sarımsak gibi bazı yiyecek ve içecekler, idrarınıza geçebilen güçlü kokulu kimyasallar içerir. “İdrar kokusunu etkileyebilecek diğer yiyecekler arasında kuru meyveler, rezene, alkol ve kahve bulunur. Aynı şekilde, dehidratasyon belirtisi olabilir."

Genellikle zararsız olsa da, kokulu çiş aynı zamanda diyabet, böbrek taşları veya karaciğer yetmezliği gibi uzun vadeli bir sağlık durumunun işareti olabilir, ancak buna genellikle daha ciddi semptomlar eşlik eder. Basford, "Endişeleniyorsanız, çişinizde uzun süreli değişiklikler yaşadıysanız veya yanık ağrısı veya kan gibi diğer belirtilerle birlikteyseniz, o zaman doktorunuzla konuşun" dedi.

3-MEME UÇLARIM NEDEN KAŞINIYOR?

Herts ve Greater London'daki pratisyen hekim Dr. Suhail Hussain, meme uçlarının kaşınmasının birkaç nedeni olduğunu, ancak bunun büyük olasılıkla bir deri mantarı enfeksiyonu olduğunu açıkladı. Diğer olası cilt rahatsızlıkları arasında egzama yer alır veya dar veya üzerinize tam oturmayan giysilerden de kaynaklanabilir.

Dr Hussain, "(Kadınlar için) endişe nedenlerinden biri, göğüs kanseriyle bağlantılı olan memedeki Paget hastalığıdır. Bu durumda, kişi ilgili kızarıklık, soyulma veya kabuklanma olup olmadığını kontrol etmek için doktora gitmelidir"

4-NEDEN ÇOK TERLİYORUM?

Dr Hussain, belirgin bir sebep olmaksızın aşırı terlemenizin bazı nedenlerini paylaştı. "Aşırı egzersiz nedeniyle terleyebilirsiniz, vücut yapınız veya vücut şekliniz nedeniyle vücut alışkanlığındaki artış" dedi.

Diğer bir sebep ise vücudun herhangi bir bölgesini etkileyebilen ancak genellikle koltuk altı, el veya ayak altında oluşan hiperhidroz olabilir. Bunun nedeni sempatik sinir sisteminin aşırı aktivasyonudur. Diğer nedenler, tiroid disfonksiyonu (hipo) ve az aktif tiroid gibi diğer endokrin bozuklukları içerebilir. Dr Basford, terlemenin aynı zamanda, vücudun onaylamadığı belirli gıdalara veya alerjenlere karşı kaygı veya stresten kaynaklanan bir tıbbi duruma fiziksel bir tepki olabileceğini söyledi.

5- YATAĞI ISLATMAK NASIL DURDURULUR?

Dr Hussain'e göre, yatak ıslatma genellikle beş yaşındakilerin yüzde 10'unu ve 10 yaşındakilerin yüzde beşini etkileyen bir çocukluk sorunudur. Bırakmak için önce davranışsal teknikler uygulamayı öneriyor: gece geç saatlerde içki içmeyin, sonra yatmadan önce tuvalete gidin ve gecenin bir yarısı çocuğunuzu işemesi için uyandırın.

Hussain, "Bir çocuk yatağını ıslatmamayı başardığında bir ödül sistemi kullanın, bu çocukları teşvik edebilir" dedi.

6- NEFESİM NEDEN KÖTÜ KOKUYOR?

Diş terapisti Amanda Sheehan'a göre ağız kokusu (kötü nefesin klinik adı) yüzde 80-90'ı ağız boşluğundan kaynaklanır. Ağzın, yemek artıklarından, tükürükten ve plaktan proteinleri parçalayan bakteriler içerdiğini açıkladı. Bu bölme işlemi, kötü kokan bir gaz üretir. "Nefes kokunuzun nedenine bağlı olarak , tedaviler değişebilir, ancak günlük ağız hijyeni uygulamak genellikle ağız kokusunu önlemenin en etkili yoludur" diyor.

Amanda taze bir nefes için dişlerinizi günde iki kez florürlü diş macunu ile fırçalamanın yanı sıra günlük diş ipi kullanmanızı önerir. Ayrıca dil yüzeyindeki plak birikimini gidermek için bir dil temizleyici kullanılmasını önerir. Diş fırçaları da her üç ayda bir değiştirilmeli ve düzenli olarak diş hekimini ziyaret ettiğinizden emin olmalısınız.

7- NEDEN GAZ ÇIKARMAYA DEVAM EDİYORUM?

Dr Hussain, gaz çıkarmanın doğal bir şey olduğunu söyledi. Sindirildiğinde, yiyecekler parçalanır ve gaz salınımı da dahil olmak üzere atık ürünler dışkıyla atılır. Bu arada, gaz çıkarmaya devam ederseniz, bunun nedeni sindirimi zor olan ağır yiyecekler olabilir. Hussein, "Belki IBS'niz var (diğer semptomlar şişkinlik ve geğirmeyi içerir) veya yemek yerken çok fazla hava tüketiyorsunuz" diyor.

Dr. Basford'a göre, diyetinizde veya sağlıklı yaşam tarzınızda değişiklik yapmamak, sık sık gaz çıkarmanın nedeni olabilir. İrritabl bağırsak sendromu, Crohn hastalığı veya çölyak hastalığı gibi bir sindirim probleminden kaynaklanabilir.

8- PENİSİM NEDEN KOKUYOR?

Dr Puri, kokan bir penisin genellikle kötü hijyenin, pamukçuk gibi bir maya enfeksiyonunun veya sedef hastalığı veya egzama gibi diğer yaygın cilt koşullarının bir işareti olduğunu iki örnek olarak açıkladı. Bununla birlikte, bazı CYBE'ler, idrar yaparken ağrıya ve yanmaya neden olabilecek olağandışı beyaz, sarı veya yeşil akıntıya neden olabilen gonore gibi penisin ağrımasına ve kokmasına neden olabilir.

"Penisin kokmasına idrar yolu enfeksiyonu da neden olabilir. Kokuya genellikle idrara çıkma isteği ve idrar yaparken yanma hissi eşlik eder. Maya enfeksiyonları da penisin kötü kokmasına neden olabilir. Kokulu bir penisiniz varsa, gördüğünüzden emin olun. En iyi tedavi konusunda tavsiyede bulunabilecek bir doktor," dedi

9- NORMAL BİR VAJİNA NASIL GÖRÜNÜR?

Dr Puri, normal görünen vajina diye bir şeyin olmadığını vurguladı. Her vajina farklı ve benzersiz bir şekle sahiptir, ancak hepsi aynı parçalara sahiptir. Saç rengindeki farklılıklar veya boy farklılıkları gibi bu farklılıklar da normaldir.

Dr Basford, normal bir vajinanın neye benzediğini fark etmenin tamamen normal olduğunu söylüyor. Ancak vajinanın şeklinin kişiden kişiye değişebileceğini bilmek önemlidir. "İç ve dış dudaklar olan iç dudaklar, ince veya kalın veya farklı bir renkte oldukları için diğer insanların dudaklarından farklı görünebilir. Bazen iç dudaklar dış dudakların ötesine taşar ve vajinal açıklığınızın boyutu büyüyebilir."

10- SEKS SIRASINDA NEDEN ACIYOR?

Dr. Puri'ye göre, hem erkekler hem de kadınlar, çeşitli enfeksiyonların neden olabileceği seks sırasında veya sonrasında ağrı yaşayabilir. Kadınlar için menopoz vajinayı kurutabilir ve bu da ağrılı sekse yol açabilir. Endometriozis, yumurtalık kistleri ve hatta kanser gibi diğer durumlar ağrılı sekse neden olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilir.

Puri, "Bu nedenle, seks sırasında veya sonrasında ağrı yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede kontrole gitmenizi tavsiye ederim" dedi.



