Google'da büyük tuzak!

Dolandırıcıların her gün yenilenen numaralarına şimdi de servis ve tedarik ağları eklendi. Google gibi arama motorlarına ilan vererek kendilerini üst sıralarda gösteren sahte yetkili servisler, yüzlerce kişiyi dolandırdığı gibi kişisel veri güvenliğini de tehlikeye atıyor. Sahte yetkili servis numarasının en çok kullanıldığı sektörlerin başında ise arıtma cihazları, televizyon, çamaşır makinesi, kombi, buzdolabı ve uydu sistemleri geliyor.
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