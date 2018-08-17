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Google'da dolar ve euro araması yapan iller şaşırttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

Piyasalarda yaşanan hareketlilik Google aramalarına da yansırken, son bir haftada Google üzerinde yapılan dolar ve euro aramaları ise rekor seviyelere ulaştı. İl bazında yapılan aramalara ilişkin sonuçlar ise şaşkına çevirdi.

Google'da dolar ve euro araması yapan iller şaşırttı

Son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik Google aramalarına da yansıdı. Döviz ve altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği merak eden vatandaşlar durumu anlık takip edebilmek için soluğu internette aldı ve takip etmek için ise en çok Google arama motorunu kullandı. Google’da yapılan aramalara bakıldığında ise “Dolar” ve “Euro” aramaları tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı.

Google’ın paylaştığı istatistiklere göre 100 üzerinden değerlendirilen puanlama 2004 yılında 3 puanken, bu yılın Ocak ayında 15 puana, Temmuz’da ise 50 puana yükseldi. Son bir hafta içerisinde ise aramalar 100 üzerinde 100 puana çıkarak tarihi zirveye ulaştı.

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İL BAZINDA DOLAR ARAMASI!

İl bazında Google’da en çok dolar araması gerçekleşen iller ise görenleri şaşırttı. Google’ın verilerine göre 100 üzerinde 100 puan alarak en çok aramayı Antakya gerçekleştirdi. Onu 73 puanla Şanlıurfa, 63 puanla Gaziantep ve Denizli, 56 puanla İstanbul izledi.

İL BAZINDA EURO ARAMASI!

İl bazında Euro aramalarında Avrupalı turistlerin uğrak noktası olan Antalya 100 puan ile ilk sırada yerini aldı. Onu 96 puanla Kocaeli, 92 puanla Kayseri, 88 puanla Denizli ve Sakarya takip etti.

Paund aramalarında ilk sırayı çeken il ise Muğla oldu.

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Google dolar Euro arama sonuçları internet döviz

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