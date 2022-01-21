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Google da masada! Dünya devi, Project Iris ile Meta'ya rakip oluyor: AR başlık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

21.01.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Google'ın kendi AR (Artırılmış gerçeklik) başlığı konusunda önemli bir adım attığı haberi geldi. Söylenenlere göre şirket, gizli bir şekilde Project Iris olarak kodlanmış bir AR başlık üzerinde çalışıyor. Peki Google'ın AR başlığı nasıl olacak? İşte Project Iris için gelen detaylar...

Google da masada! Dünya devi, Project Iris ile Meta'ya rakip oluyor: AR başlık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı

Artırılmış gerçeklik (AR) başlığı üreten birçok şirket var. Bunlardan belki de en bilineni, metaverse'ün etkisiyle adını değiştiren Meta. Meta'nın AR ve VR donanımlar konusunda tecrübesi belli. Ayrıca Microsoft'un da HoloLens gibi bir cihazı var. Apple'ın ise çok yakında bir karma gerçeklik başlığı duyurmaya hazırlandığı söylenmekte. Peki ya Google? Daha önce Google Glass gibi bir cihaza imza atmayı başaran şirket AR başlıklar konusunda herhangi bir adım atmayacak mı? Görünüşe bakılırsa atacak, hatta atmış bile olabilir.

GOOGLE'IN GİZLİ SIRRI: PROJECT IRIS AR BAŞLIĞI

The Verge'e göre; Google, Project Iris olarak kodlanmış bir Artırılmış Gerçeklik (AR) başlık üzerinde çalışıyor. Google'ın AR başlığının bilgisayar tarafından oluşturulan grafikleri, gerçek dünya görüntüleri ile harmanlamak için dışa bakan kameralar kullandığı ifade edildi. İki anonim kaynak ise prototiplerin bir çift kayak gözlüğü gibi göründüğünü dile getirdi.

Google

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HARİCİ GÜCE GEREK DUYMUYOR

Project Iris için harici bir güç kaynağına kablolu bir bağlantı gerekmediği bildirilirken, cihazın Google'a özel bir yonga seti ile desteklendiği öne sürüldü. Google, en yeni akıllı telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'da da kendisine özel Tensor çipini kullanmıştı.

İŞLETİM SİSTEMİ BENZERSİZ OLABİLİR

Google'ın, Android'te çalıştığı söylenen Project Iris isimli AR başlık için benzersiz bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor olabileceği de belirtildi.

GOOGLE'IN AR BAŞLIĞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Google'ın Project Iris başlığını 2024 yılında piyasaya sürmeyi umduğu söyleniyor.

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