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Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları doodle'ı! Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir?

23.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, kullanıcılarının karşısına bugün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ithafen Doodle Şampiyon Adası Oyunları (Doodle Champion Island Games) sürprizi ile çıktı. Google, doodle'ına 16 bitlik mini bir oyun yerleştirmiş durumda. Peki Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir, Doodle Şampiyon Adası Oyunları nasıl oynanır?

Google'dan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları doodle'ı! Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir?

Google, doodle'lar hazırlamayı sürdürüyor. Popüler arama motorunun daha önce birçok özel günde ana sayfasını doodle ile süslediğini gördük. Bu yüzden Google'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için de bir doodle hazırlaması bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Ancak Google'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Doodle'ı ile kullanıcıları büyük bir sürpriz karşıladı. Google'ın ana sayfasına giren herkes bu sürprizin ne olduğunu merak etti. Bu sürprizin adı ise: Doodle Şampiyon Adası Oyunları (Doodle Champion Island Games).

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DOODLE ŞAMPİYON ADASI OYUNLARI NEDİR?

Doodle Şampiyon Adası Oyunları (Doodle Champion Island Games), oynayabileceğiniz ve Google'ın gerçek zamanlı küresel bir lider panosunda yer alacak dört takımın puanlarına katkıda bulunan Olimpiyat temalı 16 bit mini oyundur. Oyunda birbirinden farklı spor dalları ve birçok görev bulunuyor.

Google Doodle Şampiyon Adası Oyunları

Doodle Şampiyon Adası Oyunları'nda "Lucky the Calico Ninja Cat" rolünde oluyorsunuz. Oyunda yukarıda da bahsettiğimiz Google'ın gerçek zamanlı küresel lider tablosuna katkıda bulunmak için Ushi (bir inek), Karasu (bir karga), Inari (bir tilki) veya Kappa (bir Japon kaplumbağası) tarafından temsil edilen Mavi, Kırmızı, Sarı veya Yeşil takımlardan birine katılmak gerekiyor.

Bir takımınız olduğunda ise her şey bitmiyor. Çünkü her sporun şampiyonlarını bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Ayrıca yan görevler de mevcut.

DOODLE ŞAMPİYON ADASI'NDA BULUNAN OYUNLAR

  • Masa Tenisi
  • Kaykay
  • Okçuluk
  • Rugby
  • Sanatsal Yüzme
  • Tırmanma
  • Maraton
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Google ve Studio 4°C tarafından oluşturulan Doodle Şampiyon Adası Oyunları, klasik Japon 16-bit oyunlarına bir saygı duruşu olarak adlandırıyor ve bu ruhun bir kısmını yakalıyor gibi görünüyor.

Google'ın ana sayfasına gidip, doodle'a tıklayarak siz de Doodle Şampiyon Adası Oyunları'na katılabilirsiniz.

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