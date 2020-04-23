HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Google'dan 23 Nisan'a özel doodle sürprizi

Google'dan 23 Nisan'a özel doodle sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 02:15 | Son Güncelleme

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel doodle hazırladı. Dünyanın en büyük arama motoru Google, özel günlerde logosunu değiştirerek bu güne özel olarak düzenlemektedir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı es geçmedi.

Google'dan 23 Nisan'a özel doodle sürprizi

Arama motoru Google, kullanıcılarına önemli günlerde ve yıl dönümlerinde doodle hazırlamaya devam ediyor. Duyarlılığını 23 Nisan'da bu yıl da gösteren Google'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yaptığı doodle tüm internet kullanıcılarının açılış sayfasında yerini aldı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de resmi tatil günü ve ulusal bayramıdır.

Bu bayram, TBMM’nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922′de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935′te 23 Nisan Millî Bayramı’yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927′de ilan ettiği ve ilki Atatürk’ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur.

En son 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM’nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Ayrıca 1933′te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO’nun 1979′u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

23 NİSAN ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu açıklamasıİstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu açıklaması
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
Anahtar Kelimeler:
Google 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

DSÖ'den korkutan açıklama: Virüs uzun süre hayatımızda olacak

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tek yer!

İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tek yer!

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

24 Nisan resmi tatil mi?

24 Nisan resmi tatil mi?

Diğer Haberler
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladı

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması resmen başladı

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu açıklaması

Yurt dışından korona nedeniyle getirilen vatandaşın skandal paylaşımı sonrası savcılık harekete geçti

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu

Konya'da yasa dışı yollarla getirilen koronavirüs test kitlerine el konuldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan vatandaşa sert tepki: Kimliksiz yumurta kafa

Vali'den vatandaşa tepki çeken sözler: Kimliksiz yumurta kafa

Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen başhekim alkışlarla taburcu edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.