Google'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel doodle

Her yıl 8 Mart'ta kutlanılan 'Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi 1857 yılında yaşanan bir trajediye dayanıyor.

ABD'de 40 bin kadın dokuma işçisinin daha iyi koşullarda ve erkek işçilerle eşit haklarla çalışmak istemesi bir mücadele ateşinin yakılmasına da vesile oldu.

Grevin hararetlenmesi beraberinde polisle çatışmayı getirdi. Polislerin kadın işçileri fabrikaya kilitlemesinin ardından çıkan bir yangınla 129 kadın o gün yanarak can verdi.

Ne var ki 8 Mart günü olayın hemen ardından 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmadı. İlk teklif 1910 yılında Danimarka'da toplanan İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda geldi. Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ilk anma 1911 yılında yapıldı.

ABD merkezli arama motoru Google da bugünü daha anlamlı hale getirmek için bir doodle hazırladı. Google hazırladığı doodle'da bir youtube videosu da ekledi.

İşte Google'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı o doodle ve video:



