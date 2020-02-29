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Google'dan 'Artık gün' için Doodle! Artık gün nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 03:14 | Son Güncelleme

Google 4 yılda bir yaşadığımız artık gün için bir Doodle hazırladı. "Artık gün nedir?" sorusu Google'ın hazırladığı Doodle ile sorulmaya başlandı. Peki tam yıl, artık yıl, artık gün nedir? Artık yıl hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar...

Google'dan 'Artık gün' için Doodle! Artık gün nedir?

4 yılda bir yaşadığımız artık gün olan Şubat ayının 29. gününü yaşıyoruz. Google bu önemli güne kayıtsız kalmadı ve bir Doodle hazırladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şubat ayları 28 gün olacak. Bunun nedeni ise, aslında bir yılın 365 gün değil 365,242 gün olması. İşte artık gün ile ilgili detaylar...

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün),tam yıllarda 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl),Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

  1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

  1. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde -4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez

Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

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