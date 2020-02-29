Google'dan 'Artık gün' için Doodle! Artık gün nedir?

4 yılda bir yaşadığımız artık gün olan Şubat ayının 29. gününü yaşıyoruz. Google bu önemli güne kayıtsız kalmadı ve bir Doodle hazırladı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şubat ayları 28 gün olacak. Bunun nedeni ise, aslında bir yılın 365 gün değil 365,242 gün olması. İşte artık gün ile ilgili detaylar...

ARTIK GÜN NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün),tam yıllarda 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir. Dört yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni Dünya'nın Güneş çevresinde dönme süresinin (astronomik yıl),Güneş'in aynı meridyenden iki kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (gün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür.

Artık yıl uygulaması ilk olarak MS 46 yılında, Jülyen Takvimi'nde uygulanmıştır.

ARTIK YIL NASIL HESAPLANIR?

Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

Ancak bu kuralın iki istisnası vardır: