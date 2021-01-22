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Google'dan Avustralya'ya tehdit: "Yeni yasal düzenleme olursa, hizmeti durdururuz"

22.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Google'dan Avustralya'ya tehdit: "Yeni yasal düzenleme olursa, hizmeti durdururuz"

İnternet devi Google, haber yayıncılarına ödeme yapılması girişimi üzerine arama motorunu Avustralya'dan geri çekmekle tehdit etti.

Avustralya, teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. ABD merkezli teknoloji devleri ise yasaların uygun olmadığını ve geri adım atılması gerektiğini savunuyor. İnternet arama devi Google tarafından yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu.

Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.

BAŞBAKAN MORRİSON'DAN AÇIKLAMA

Google tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Avustralya Başkanı Scott Morrison, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi. Avustralya, Google'ın ve sosyal medya devi Facebook'un medya endüstrisinde oldukça fazla pazar gücüne sahip olduğunu ifade ederek söz konusu yasayı geçtiğimiz ay duyurmuştu.

(İHA)

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