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Google'dan cilt sorunları için yapay zeka destekli araç geldi!

19.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google I/O etkinliğinde, cilt, saç ve tırnak ile ilgili yaşanan sorunlarda neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir yardım aracının ön izlemesini paylaştı. Bu araç, yaygın cilt sorunları için yanıt bulmaya yardımcı olacak.

Google'dan cilt sorunları için yapay zeka destekli araç geldi!

Yapay zeka, her geçen gün günlük yaşantımızda daha çok yer almaya başlıyor. Firmalar da yapay zekayı kullanarak çeşitli teknolojiler ve hizmetler geliştiriyor. Bunun son örneği, Google'ın I/O etkinliğinde bir ön izlemesini paylaştığı yapay zeka destekli dermatoloji aracı oldu. Bu araç tahmin edeceğiniz üzere cilt sorunlarına odaklanıyor.

GOOGLE'DAN CİLT SORUNLARI İÇİN YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Bu araç, telefonunuzun kamerasını kullanarak, koldaki kızarıklık gibi sizi rahatsız eden dermatolojik sorunları tanımlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyor. Web tabanlı bir uygulama olan yapay zeka destekli yardım aracı cilt, saç veya tırnak sorunlarının farklı açılardan üç resminin çekilmesini istiyor. Ardından cilt tipiniz, sorunu ne kadar süredir yaşadığınız gibi aracın olasılıkları daraltmasına yardımcı olacak diğer semptomlar hakkında sorular soruluyor. Yapay zeka bu bilgileri analiz ederek cildinizde neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı oluyor.

Yapay zeka dermatoloji aracı

AMAÇ BİR TANI KOYMAK DEĞİL

Google'ın dediğine göre aracın bir tanı koyması veya bir tıbbi tavsiyenin yerini tutması amaçlanmıyor, buradaki amaç sorun yaşayan kişilerin daha bilinçli bir karar verebilmeleri için bazı bilgilere erişim sağlaması. Öte yandan araç, AB'de 1. sınıf tıbbi cihaz olarak CE işareti almış durumda.

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Google önümüzdeki aylarda, daha fazla insanın aracı kullanabilmesi için bu çalışmayı geliştirmeyi planlıyor. Şirket ayrıca uygulamayı, bu yılın sonlarında pilot olarak kullanıma sunmayı umuyor.

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