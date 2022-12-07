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Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

07.12.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama motoru devi Google, arama sonuçlarımıza direkt etki edecek devrim gibi bir kararın duyurusunu yaptı. Google'ın Twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre, sürekli kaydırma özelliği masaüstüne taşınıyor. Bu karar, Google'ın masaüstü arama sayfasını resmen değiştirecek. Sayfa numaralarıyla

Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

Google'dan arama motorunu kullanan hemen hemen herkesi ilgilendiren bir karar geldi. Yazılım devi Masaüstü için Arama'da arama sonuçlarımıza direkt etki edecek sürekli kaydırma özelliğini sunacağını resmen duyurdu. Böylece Google, masaüstü arama sayfasını resmen değiştirecek bir karara imza atmış oldu.

GOOGLE'DAN 'SÜREKLİ KAYDIRMA' ÖZELLİĞİ

Arama sonuçlarını sayfalar halinde listeleyen Google, bir arama sonucunun sonuna ulaştığınızda karşınıza sayfa numaraları çıkartıyor. Daha fazla sonucu görmek için ise sırasıyla bu numaralara tıklayarak, arama sonuçlarının yer aldığı sonraki sayfalara geçebiliyorsunuz.

Ancak Google'ın Twitter üzerinden paylaştığı bilgilere göre, masaüstü kullanıcıları bir arama sonuçları sayfasının en altına ulaşıp daha fazla sonuç görmeye devam etmek isterlerse, artık altı adede kadar sonuç sayfasını otomatik olarak görebilecekler.

Flaş karar! Fişini çekiyor Flaş karar! Fişini çekiyor

Yazılım devi buna "Sürekli Kaydırma" özelliği diyor ve şimdilik ABD'de İngilizce yapılan aramalar için kullanıma sunuyor.

Google, sürekli kaydırmayı ilk olarak Ekim 2021'de mobil aramaya getirmişti. Şimdi masaüstü arama sonuçları için de bu özelliği getiriyor gibi görünüyor. Sürekli kaydırmanın, sonsuz kaydırma gibi olduğu söylenirken, sonsuza kadar devam etmediği belirtiliyor.


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