Google'dan devrim niteliğinde karar! Resmen değişiyor

Google'dan arama motorunu kullanan hemen hemen herkesi ilgilendiren bir karar geldi. Yazılım devi Masaüstü için Arama'da arama sonuçlarımıza direkt etki edecek sürekli kaydırma özelliğini sunacağını resmen duyurdu. Böylece Google, masaüstü arama sayfasını resmen değiştirecek bir karara imza atmış oldu.

Arama sonuçlarını sayfalar halinde listeleyen Google, bir arama sonucunun sonuna ulaştığınızda karşınıza sayfa numaraları çıkartıyor. Daha fazla sonucu görmek için ise sırasıyla bu numaralara tıklayarak, arama sonuçlarının yer aldığı sonraki sayfalara geçebiliyorsunuz.

Ancak Google'ın Twitter üzerinden paylaştığı bilgilere göre, masaüstü kullanıcıları bir arama sonuçları sayfasının en altına ulaşıp daha fazla sonuç görmeye devam etmek isterlerse, artık altı adede kadar sonuç sayfasını otomatik olarak görebilecekler.

Yazılım devi buna "Sürekli Kaydırma" özelliği diyor ve şimdilik ABD'de İngilizce yapılan aramalar için kullanıma sunuyor.

Google, sürekli kaydırmayı ilk olarak Ekim 2021'de mobil aramaya getirmişti. Şimdi masaüstü arama sonuçları için de bu özelliği getiriyor gibi görünüyor. Sürekli kaydırmanın, sonsuz kaydırma gibi olduğu söylenirken, sonsuza kadar devam etmediği belirtiliyor.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you'll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm