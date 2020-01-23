Google’dan dijital detoks yapmanın yeni yolu: Paper Phone

Artık neredeyse hepimiz akıllı telefonumuza bağımlı olarak yaşıyoruz. Instagram’a, WhatsApp’a veya herhangi bir sosyal medya uygulamasına üye olmayan kişi neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca, akıllı telefonlar ile geçirilen sürelerde de muazzam bir artış yaşandı. Kimimiz günün 7-8 saatini akıllı telefonuyla geçirirken, kimimiz yoğun kullanımdan dolayı akıllı telefonumuzu günde 3 kez şarj etmeye başladık. Böylesine bir bağımlılık yaşadığımız şu günlerde Google önemli bir proje için adım attı ve Paper Phone adını verdiği bir zarf tasarlayarak akıllı telefon bağımlılığını azaltmaya yönelik bir fikir geliştirdi.

Google Paper Phone adındaki bu zarf sayesinde Pixel 3A kullanıcıları akıllı telefonlarından bir az olsun uzaklaşabiliyor. Akıllı telefonlarını basit işler için kullanabiliyor. Zarfın basit olması sizi aldatmasın. Bu zarf, insanları akıllı telefon bağımlılığından kurtarıyor. Bu derece önemli olan bu zarfın kullanımı ise oldukça basit.

GOOGLE’IN ZARFI PİXEL 3A’I BAMBAŞKA BİR TELEFON YAPIYOR