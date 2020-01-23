Google’dan dijital detoks yapmanın yeni yolu: Paper Phone

Artık neredeyse hepimiz akıllı telefonumuza bağımlı olarak yaşıyoruz. Instagram’a, WhatsApp’a veya herhangi bir sosyal medya uygulamasına üye olmayan kişi neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca, akıllı telefonlar ile geçirilen sürelerde de muazzam bir artış yaşandı. Kimimiz günün 7-8 saatini akıllı telefonuyla geçirirken, kimimiz yoğun kullanımdan dolayı akıllı telefonumuzu günde 3 kez şarj etmeye başladık. Böylesine bir bağımlılık yaşadığımız şu günlerde Google önemli bir proje için adım attı ve Paper Phone adını verdiği bir zarf tasarlayarak akıllı telefon bağımlılığını azaltmaya yönelik bir fikir geliştirdi.
Google Paper Phone adındaki bu zarf sayesinde Pixel 3A kullanıcıları akıllı telefonlarından bir az olsun uzaklaşabiliyor. Akıllı telefonlarını basit işler için kullanabiliyor. Zarfın basit olması sizi aldatmasın. Bu zarf, insanları akıllı telefon bağımlılığından kurtarıyor. Bu derece önemli olan bu zarfın kullanımı ise oldukça basit.
GOOGLE’IN ZARFI PİXEL 3A’I BAMBAŞKA BİR TELEFON YAPIYOR
Google’ın zarfı Envelope uygulamasında PDF halinde yer alıyor. Uygulamayı Google Play Store üzerinden indirdikten sonra, uygulama içinde yer alan zarfa ait PDF dosyasını telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Daha sonra evinizdeki, iş yerinizdeki veya okulunuzun copy center’ındaki yazıcılardan bu PDF’in çıktısını alıyor ve çıktıda bulunan talimatlara uyarak PDF çıktısını bir zarf haline getiriyorsunuz. Daha sonra, Pixel 3A telefonunuzu bu zarfın içine koyuyorsunuz. Pixel 3A, zarfın içine girer girmez sadece arama yapabilmek için çalışıyor ve başka herhangi bir komutu kabul etmiyor. Böylece elinizdeki akıllı telefon, herhangi bir tuşlu telefona dönüşüyor. Zarfın sadece fotoğraf ve video çekmek için tasarlanmış bir versiyonu daha bulunuyor.
PROJE ÇOK YAKINDA GENİŞLEYEBİLİR
Google’ın akıllı telefon bağımlılığını en aza indirgemek için tasarladığı bu yaratıcı proje şimdilik Google Pixel 3A kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Ancak projenin çok yakında genişleyip, Google Cardboard gibi her Android akıllı telefona destek vermesi bekleniyor. Öyle bir şey olduğunda bu projeyi deneyimlemek için biz yine buralarda olacağız.
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