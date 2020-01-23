HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Google’dan dijital detoks yapmanın yeni yolu: Paper Phone

Google’dan dijital detoks yapmanın yeni yolu: Paper Phone

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.01.2020 00:54 | Son Güncelleme

Teknoloji denilince ilk akla gelen isimlerden olan Google, Pixel 3A telefonu için Paper Phone adlı bir zarf kullanıma sundu. Paper Phone ile birlikte Google Pixel 3A, akıllı bir telefondan sadece arama yapabilen basit bir telefona dönüşüyor. Hem de bu zarf evdeki herhangi bir yazıcı ile basılabiliyor.

Google’dan dijital detoks yapmanın yeni yolu: Paper Phone

Artık neredeyse hepimiz akıllı telefonumuza bağımlı olarak yaşıyoruz. Instagram’a, WhatsApp’a veya herhangi bir sosyal medya uygulamasına üye olmayan kişi neredeyse kalmadı. Hal böyle olunca, akıllı telefonlar ile geçirilen sürelerde de muazzam bir artış yaşandı. Kimimiz günün 7-8 saatini akıllı telefonuyla geçirirken, kimimiz yoğun kullanımdan dolayı akıllı telefonumuzu günde 3 kez şarj etmeye başladık. Böylesine bir bağımlılık yaşadığımız şu günlerde Google önemli bir proje için adım attı ve Paper Phone adını verdiği bir zarf tasarlayarak akıllı telefon bağımlılığını azaltmaya yönelik bir fikir geliştirdi.

1

Google Paper Phone adındaki bu zarf sayesinde Pixel 3A kullanıcıları akıllı telefonlarından bir az olsun uzaklaşabiliyor. Akıllı telefonlarını basit işler için kullanabiliyor. Zarfın basit olması sizi aldatmasın. Bu zarf, insanları akıllı telefon bağımlılığından kurtarıyor. Bu derece önemli olan bu zarfın kullanımı ise oldukça basit.

GOOGLE’IN ZARFI PİXEL 3A’I BAMBAŞKA BİR TELEFON YAPIYOR

Google’ın zarfı Envelope uygulamasında PDF halinde yer alıyor. Uygulamayı Google Play Store üzerinden indirdikten sonra, uygulama içinde yer alan zarfa ait PDF dosyasını telefonunuza veya bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Daha sonra evinizdeki, iş yerinizdeki veya okulunuzun copy center’ındaki yazıcılardan bu PDF’in çıktısını alıyor ve çıktıda bulunan talimatlara uyarak PDF çıktısını bir zarf haline getiriyorsunuz. Daha sonra, Pixel 3A telefonunuzu bu zarfın içine koyuyorsunuz. Pixel 3A, zarfın içine girer girmez sadece arama yapabilmek için çalışıyor ve başka herhangi bir komutu kabul etmiyor. Böylece elinizdeki akıllı telefon, herhangi bir tuşlu telefona dönüşüyor. Zarfın sadece fotoğraf ve video çekmek için tasarlanmış bir versiyonu daha bulunuyor.

2

PROJE ÇOK YAKINDA GENİŞLEYEBİLİR

Google’ın akıllı telefon bağımlılığını en aza indirgemek için tasarladığı bu yaratıcı proje şimdilik Google Pixel 3A kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Ancak projenin çok yakında genişleyip, Google Cardboard gibi her Android akıllı telefona destek vermesi bekleniyor. Öyle bir şey olduğunda bu projeyi deneyimlemek için biz yine buralarda olacağız.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Şok üstüne şok: Otomobil devleri milyonlarca aracı geri çağırdı!Şok üstüne şok: Otomobil devleri milyonlarca aracı geri çağırdı!
Disintegration – Multiplayer Teknik Beta Videosu YayındaDisintegration – Multiplayer Teknik Beta Videosu Yayında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji akıllı telefon bağımlılığı akıllı telefon Pixel 3A Google Pixel 3A Google Paper Phone Envelope

En Çok Okunan Haberler

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Bugatti CEO’sunun otomobili bir Bugatti değil! Bakın hangi aracı kullanıyor?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şok üstüne şok: Otomobil devleri milyonlarca aracı geri çağırdı!

Şok üstüne şok: Otomobil devleri milyonlarca aracı geri çağırdı!

Disintegration – Multiplayer Teknik Beta Videosu Yayında

Disintegration – Multiplayer Teknik Beta Videosu Yayında

PUBG Sezon 6 Karakin Haritasıyla PC Sunucularında Başladı

PUBG Sezon 6 Karakin Haritasıyla PC Sunucularında Başladı

Half Life Oyunları Steam'de 2 Ay Boyunca Ücretsiz!

Half Life Oyunları Steam'de 2 Ay Boyunca Ücretsiz!

Dyson, Türkiye’deki İlk Servis Merkezini İstanbul’da Açtı!

Dyson, Türkiye’deki İlk Servis Merkezini İstanbul’da Açtı!

Akıllı Saat HONOR MagicWatch 2 Türkiye’ye Geliyor

Akıllı Saat HONOR MagicWatch 2 Türkiye’ye Geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.