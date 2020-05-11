Google'dan doodle sürprizi! Google Tomris Uyar'ı unutmadı

Özel günlerde ana sayfasını değiştiren arama motoru devi Google, ünlü edebiyatçı Tomris Uyar için doodle tasarladı. Google'ın hazırladığı doodle sonrası çok sayıda kişi Tomris Uyar'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte ünlü şair Turgut Uyar ile evliliği ve öyküleri ile adından sıkça söz ettiren edebiyatçı Tomris Uyar hakkında merak edilenler...

GOOGLE'DAN TOMRİS UYAR'A DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

Google Yazar Tomris Uyar'ın 79. doğum gününe özel hazırladığı doodle'da yazarın daktilodan yazdığı her satır google arşivine uçuyor ve sırtında bir kedi ile resmedilmiştir.

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003) Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar’ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 60’ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar’ın günlükleri, “Gündökümü” genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.