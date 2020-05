Google'dan doodle sürprizi! Google Tomris Uyar'ı unutmadı

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

ESERLERİ

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)