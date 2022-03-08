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Google'dan flaş hamle! Siber güvenlik firması Mandiant’ı 5,4 milyar dolara satın alıyor

08.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama motoru devi Google, siber güvenlik firması Mandiant’ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Google, Mandiant'ı bulut kullanıcılarını daha iyi koruma çabasının bir parçası olarak satın alacak.

Google'dan flaş hamle! Siber güvenlik firması Mandiant’ı 5,4 milyar dolara satın alıyor

Google - Mandiant anlaşması gerçekleşti. Teknoloji devi, bulut kullanıcılarını daha iyi korumak için siber güvenlik firması Mandiant’ı satın almayı planladığını açıkladı.

HİSSE BAŞINA 23 DOLAR ÖDEYECEK

Google Mandiant'ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Arama motoru devi, 2004 yılında kurulan Mandiant için hisse başına 23 dolar ödeyeceğini söyledi. Mandiant, Google’ın bulut bilişim bölümüne katılacak.

Mandiant

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İKİNCİ SATIN ALIMI

Düzenleyici kurumların anlaşmayı onaylaması halinde, bu satın alma işlemi Google’ın şimdiye kadarki en büyük ikinci satın alma işlemi olacak.

Anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

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