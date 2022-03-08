Google'dan flaş hamle! Siber güvenlik firması Mandiant’ı 5,4 milyar dolara satın alıyor

Google - Mandiant anlaşması gerçekleşti. Teknoloji devi, bulut kullanıcılarını daha iyi korumak için siber güvenlik firması Mandiant’ı satın almayı planladığını açıkladı.
Google Mandiant'ı yaklaşık 5,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Arama motoru devi, 2004 yılında kurulan Mandiant için hisse başına 23 dolar ödeyeceğini söyledi. Mandiant, Google’ın bulut bilişim bölümüne katılacak.
Düzenleyici kurumların anlaşmayı onaylaması halinde, bu satın alma işlemi Google’ın şimdiye kadarki en büyük ikinci satın alma işlemi olacak.
Anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
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