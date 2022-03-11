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Google'dan flaş karar! Ukrayna'daki Android telefonlara hava saldırısı uyarıları gönderecek

11.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi 16'ıncü gününde devam ederken, yazılım devi Google, Ukrayna'daki Android kullanıcılarının, telefonlarına hava saldırısı uyarıları alacaklarını duyurdu.

Google'dan flaş karar! Ukrayna'daki Android telefonlara hava saldırısı uyarıları gönderecek

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişmeler yaşanırken, daha önce Android deprem uyarı sistemini kullanıcılara sunan Google ise yeni bir duyuru yaptı. Yazılım devi, Ukraynalılar için geliştirdiği Android hava saldırısı uyarıları ile gündemdeki yerini aldı.

GOOGLE HAVA SALDIRISI ÖNCESİ UYARACAK

Google, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Android kullanıcılarının, yakınlarına beklenen saldırılar gerçekleşmeden önce telefonlarına hava saldırısı uyarıları alacaklarını belirtti. Şirket, ülkedeki Android telefonlar için bir uyarı sistemi sunmak adına Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi.

Aktarılanlara göre Android uyarıları, Ukrayna hükümeti tarafından halihazırda gönderilen uyarılara dayanacak ve depremler hakkında oluşturulan ve hızlı bir şekilde uyarı göndermeyi amaçlayan bir sistemden uyarlanacak.

Google

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Google, Android hava saldırısı uyarı sisteminin uygulanmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde Ukrayna'daki tüm Android telefonlarda kullanılabileceğini ifade etti.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR UYGULAMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Google, tüm reklam satışlarını duraklatmak ve Rusya'nın devlet bağlantılı medya uygulamalarını Avrupa'da Google Play'den kaldırmak da dahil olmak üzere bazı yaptırım kararları almıştı.

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