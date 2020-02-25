Google'dan Gmail'e yeni özellik! Büyük bir derde derman olacak

Gmail kullanıcıları iyi bilir. Geçmiş bir zamanda gönderilmiş e-postayı bulmak hele ki söz konusu e-posta tarihini ve içeriğini pek anımsayamadığımız önemli bir e-posta ise onu bulmak büyük maharet ve ayrıca büyük bir zaman ister. Google kullanıcılarının zamanına değer verdiğini söylese de bu durumda biraz çelişki ortaya çıkıyor. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak ve kullanıcılarının daha fazla zaman kaybetmesini istemeyen Google, Gmail'e tam da bu derde derman olacak bir özellik daha getirdi; O da Search Chips.

GOOGLE SEARCH CHİPS İLE GMAİL'İ KOLAYLAŞTIRACAK

Google Search Chips aslında bir çeşit geliştirilmiş bir filtre sistemi. Bu filtre sistemi sayesinde Gmail kullanıcıları, herhangi bir e-posta içeriğini aramak istediklerinde sohbet, e-postanın gönderildiği tarih ve e-postanın ek dosyası gibi pek çok filtreyi kullanarak ulaşmak istediği e-postayı daha hızlı şekilde bulacak. Böylece arama kriterleri daha da daraltılacak ve zaman kaybı en aza indirgenerek söz konusu e-postaya ulaşılabilecek.

GOOGLE: KULLANICILAR GMAİL'DE ARADIKLARINI DAHA HIZLI BULACAK

Google Gmail'e getireceği yeni arama optimizasyonu hakkında bazı açıklamalar da yaptı. Google açıklamasında Search Chips ile alakasız sonuçların sıralamaya gerek kalmadan arama sonuçlarını kolaylaştıracağını söylerken, böylece kullanıcıların aradıklarını daha hızlı bulabileceğinin altını çiziyor. Bakalım Gmail'in yeni Search Chips özelliği yeteri kadar kullanışlı olacak mı?



