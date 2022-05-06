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Google'dan ilginç çözüm! Herkes kullanmak isteyecek: Çalınan şifreleri...

06.05.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Google Asistan'daki bir özellik aracılığıyla bir ihlalden sonra çalınan şifrelerinizi otomatik olarak değiştirecek. Yeni bir sızıntıya göre ise, Google Asistan'ın bu özelliği daha geniş bir kitle için kullanıma sunuluyor gibi görünüyor.

Google'dan ilginç çözüm! Herkes kullanmak isteyecek: Çalınan şifreleri...

Siber saldırganlar, şifreleri ele geçirdiğinde insanları maddi veya manevi zararlara uğratabiliyorlar. Bu yüzden şifrelerin güvenliği oldukça önemli. Google ise şifreleri güvende tutabilmek ve ihlal edilmiş bir şifreyi vakit kaybı yaşamadan değiştirmek adına ilginç bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

GOOGLE ŞİFRELERİNİZİ OTOMATİK OLARAK DEĞİŞTİRECEK

The Verge'ün haberine göre; Bir ihlalden sonra şifrelerinizi değiştirmek zaman alan bir süreç ortaya çıkartıyor. Sızıntı kaynağı Max Weinbach'ın bir tweet'ine bakılırsa, Google ise bu süreci otomatikleştirmek için tasarlanmış bir Google Asistan özelliğini daha geniş bir kitle için kullanıma sunuyor. Böylece şifreleriniz Google tarafından otomatik olarak değiştirilebiliyor.

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NASIL ÇALIŞIYOR?

Weinbach'ın ekran görüntülerine bakılırsa bu özellik, Android'deki Chrome'un kullanılmış bir şifrenin ihlalde göründüğünü algıladığını belirten bir iletişim kutusu uyarısı gösteriyor ve "Otomatik olarak değiştir" seçeneği sunuyor. İkincisi, kullanıcıdan "Şifrenizi değiştirmenize Google Asistan'ın yardım etmesine izin verin" ifadesini kabul etmesini isteyen bir onay kutusu içeriyor.

Google Asistan'daki özellik, geçen yıl Google I/O'da duyurulmuştu.

DUPLEX ON THE WEB TEKNOLOJİSİ

Güvenlik özelliği, Google'ın sinema bileti satın alma, uçak biletini kontrol etme veya yemek siparişi verme gibi görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmek için tasarlanan Duplex on the Web teknolojisi üzerine kurulmuş durumda.

Güvenliği ihlal edilmiş şifreleri otomatik olarak değiştirme yeteneği, geçmişte LastPass ve Dashlane gibi şifre yöneticileri tarafından sunulmuştu. Ancak Google'ın özelliği, kullanıma sunulduğunda çok daha geniş bir erişime sahip olabilir.

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