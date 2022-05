Google'dan ilginç çözüm! Herkes kullanmak isteyecek: Çalınan şifreleri...

Siber saldırganlar, şifreleri ele geçirdiğinde insanları maddi veya manevi zararlara uğratabiliyorlar. Bu yüzden şifrelerin güvenliği oldukça önemli. Google ise şifreleri güvende tutabilmek ve ihlal edilmiş bir şifreyi vakit kaybı yaşamadan değiştirmek adına ilginç bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

The Verge'ün haberine göre; Bir ihlalden sonra şifrelerinizi değiştirmek zaman alan bir süreç ortaya çıkartıyor. Sızıntı kaynağı Max Weinbach'ın bir tweet'ine bakılırsa, Google ise bu süreci otomatikleştirmek için tasarlanmış bir Google Asistan özelliğini daha geniş bir kitle için kullanıma sunuyor. Böylece şifreleriniz Google tarafından otomatik olarak değiştirilebiliyor.

Weinbach'ın ekran görüntülerine bakılırsa bu özellik, Android'deki Chrome'un kullanılmış bir şifrenin ihlalde göründüğünü algıladığını belirten bir iletişim kutusu uyarısı gösteriyor ve "Otomatik olarak değiştir" seçeneği sunuyor. İkincisi, kullanıcıdan "Şifrenizi değiştirmenize Google Asistan'ın yardım etmesine izin verin" ifadesini kabul etmesini isteyen bir onay kutusu içeriyor.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5