Google'dan koronavirüs hamlesi! Yüzlerce filmi ücretsiz yayınlayabilir

Koronavirüs yüzünden birçok insan evinde vakit geçiriyor. Bu zaman diliminde de insanlar ya çalışıyor ya da vakti daha verimli geçirebilmek adına bazı aktivitelerde bulunuyor. Bu aktivitelerden biri de şüphesiz film izlemek. Bu konuda insanlar ücretli içerik platformlarına başvuruyor. Fakat yakında bu durum değişebilir. Zira, Google'ın film yayınlama servisi Google Play Filmler, bünyesindeki tüm filmleri ücretsiz olarak sunabilir. İddiaların kaynağı ise XDA.

GOOGLE PLAY FİLMLER KORONAVİRÜS İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK

XDA forumundaki geliştiriciler, Google Play Filmler’in V4.18.37 sürümünde bir kod dizisi keşfetti. İddialara göre Google Play Filmler, V4.18.37 sürümüyle birlikte bünyesindeki tüm filmleri izlemeye açacak. Platform kullanıcılardan bunun için bir ücret talep etmeyecek, kullanıcılar da hiçbir ücret ödemeden Google Play Filmler'de bulunan filmleri izleyebilecek. Fakat Google'ın her ne kadar bir ücret talep etmese de bu konuda bir şartı bulunacak.

İŞTE GOOGLE'IN ÜCRETSİZ FİLM ŞARTI

İddialara göre Google, filmlerin arasına reklamlar koyacak. Reklamlar vasıtasıyla tıpkı YouTube'da olduğu gibi para kazanacak olan şirket, böylece reklamlı da olsa bünyesindeki filmleri izleyicilerle paylaşacak.

