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  4. Google'dan koronavirüs ile mücadelede flaş karar! Konum verilerini açıklayacak

Google'dan koronavirüs ile mücadelede flaş karar! Konum verilerini açıklayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.04.2020 07:32 | Son Güncelleme

Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kimlerin ''Evde kal'' uyarılarını dikkate alıp almadığını göstermek için konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

Google'dan koronavirüs ile mücadelede flaş karar! Konum verilerini açıklayacak

Arama motoru Google şirketinden yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak.

Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk raporun bugün yayımlandığı belirtilen açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Google koronavirüs Konum

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Google insanları dinliyor, kaydediyor, yazışmaları saklıyor, foto medya kopyalıyor, konumunuzdan harekeylerinizi izliyor, siyasi görüşünüzden mali ekonomik tanlonuza, sağlık durumunuzdan tüm alışkanlıklarınıza sizi fişliyor hayatınızın tüm datalarını çalıyor ondan sonrada kime kimlere ne maksatla veriyor allah bilir, insanlık tek tip dünya hakimiyetine sokukuyor yavaş yavaş, gdo lu tek tip beslenme, online alışverişe yönlendirilme, virüsler hepsi bu işin parçası
Konum'u kapatırsan biraz da google düşünsün!
@chiquita Adamlar bataryası takılı olan telefondan bile dinleme yaparken, Senin kapalı gibi görünen telefondan konumu mu arka palada açmayacaklar. Yazılım sahibi kendisi, istediği zaman kameranı da açar mikrofonunu da...
herkes konumları kapalı tutsun o zaman
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