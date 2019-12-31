Google'dan kullanıcılara doodle sürprizi!

31 Aralık Salı günü Google hazırladığı yılbaşı tasarımı ile kullanıcılarının dikkatini çekti. Özel günlerde renkli görsel tasarımlar hazırlayan dev arama motoru bu kez yılbaşı arefesi tasarımı ile kullanıcılarına sürpriz yaptı. 1 Ocak dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü olarak kabul edilir. İşte, yılbaşının önemiyle ilgili bilgiler.

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, hazırlanmış yiyecekler ve içeceklerle, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

DÜNYADA YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicrî takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicrî takvim bir kamerî takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.