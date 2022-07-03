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Google'dan kürtaj kararı! Konum verilerinden silecek

03.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de kürtaj tartışmaları sürerken, ülkenin nde gelen teknoloji firması Google'dan bu konuya ilişkin çarpıcı bir karar geldi. Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini açıkladı. Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini paylaştı.

Google'dan kürtaj kararı! Konum verilerinden silecek

Google, kürtaj kliniğine giden kullanıcıların konum verileri üzerinden girişlerini sileceğini bildirdi. Guardian’ın haberine göre, Google Başkan Yardımcısı Jen Fitzpatrick, yaptığı açıklamada, ABD'de herhangi birinin kürtaj kliniğine ziyaret gerçekleştirmesinin ardından girişlerin "konum geçmişi" üzerinden kaldırılacağını belirtti.

Fitzpatrick, bu uygulamanın ilerleyen haftalarda faaliyete geçeceğini aktardı.

Bunun yanı sıra doğum klinikleri, bağımlılık tedavi merkezleri ve kilo vermeye yardımcı kliniklere yapılan ziyaretlerin de "konum geçmişi" üzerinden silineceği kaydedildi.

Google

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ABD'DE KÜRTAJ YASAKLARI

ABD Yüksek Mahkemesinin 24 Haziran'da kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması sonrasında Cumhuriyetçilerin yerel yasama organlarında çoğunlukta bulunduğu 16 eyalette kürtaj yasaklandı.

50 yıldır uygulanan hakkın kaldırıldığı kararda, isteyen eyaletlerin kürtajı, ensest ve tecavüz sonucu gebelik dahil olmak üzere hiçbir kısıtlamaya tabi kalmadan yasaklayabilmesi anayasaya uygun olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin başkenti Washington'da dün, Kongre binası önünde düzenlenen kürtaj yanlısı protestolarda, California Vekili Judy Chu gözaltına alınmıştı. (AA)

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