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Google'dan o bilgileri kaldırabileceksiniz! Yeni adım sonunda atıldı

28.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alphabet çatısı altındaki arama motoru devi Google, kişisel gizlilik konusunda yeni bir adım attı. Google, insanların ev adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta hesaplarını içeren arama sonuçlarını kaldırma isteklerini karşılamaya başladı.

Google'dan o bilgileri kaldırabileceksiniz! Yeni adım sonunda atıldı

Kişisel bilgilerin gizliliği hepimizin dikkat ettiği bir konu. Ancak arama motorlarındaki arama sonuçlarında kullanıcıların istemediği adres, telefon numarası ve e-posta gibi kişisel bilgileri zaman zaman yer alabiliyor. Google ise bu konuda yeni bir adım atmış durumda.

GOOGLE İSTEKLERİ KARŞILAMAYA BAŞLADI

Reuters'a göre, Google, kullanıcıların adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta hesaplarını içeren arama sonuçlarını kaldırma isteklerini karşılamaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, yaptığı açıklamada, kişisel bilgileri kaldırma politikalarının küresel olarak genişletilmesinin, kullanıcıların artan talebi ve iletişim bilgilerine kolay erişimin yarattığı tehdit hakkında gelişen normları takip ettiğini söyledi.

Google arama küresel politika sorumlusu Michelle Chang özel bir röportajda, kullanıcıların hassas olarak değerlendirdiği daha fazla miktarda kişisel olarak tanımlanabilir bilgi olduğunu kaydetti.

Google şimdiye kadar yalnızca bir tür tehdidin yanı sıra iletişim bilgilerini paylaşan internet sayfalarını kaldırma isteklerini kabul ediyordu. Ayrıca banka hesabı ve kredi kartı numaralarına ve tıbbi kayıtlara giden bağlantıları da kaldırdı.

ON BİNLERCE TALEBİN YAKLAŞIK YÜZDE 13'Ü...

Şirket son yıllarda her yıl on binlerce talep aldı ve bunların yaklaşık %13'ünü onayladı. Chang, onay oranının, gizli oturum açma kimlik bilgilerine bağlantıların kaldırılmasına da izin veren genişletilmiş kurallar kapsamında artmasını beklediğini ifade etti.

Daha eski Google politikaları, birçok talebin bulunulmasına olanak tanıyordu. Google, geçen yıl ise 18 yaşın altındaki kişilerin fotoğraflarının arama sonuçlarından kaldırılmasına izin vermeye başladı.

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Chang, iletişim bilgileri politikası kapsamındaki talepleri değerlendirirken, Google'ın kamu yararına verilerin kullanılabilirliğini korumayı hedefleyeceğini söyledi. Ayrıca, "hükümet veya resmi kaynakların sitelerinde kamuya açık kayıtların bir parçası olarak görünen" bilgileri de kaldırmayacaktır.

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Michelle Chang, iletişim bilgileri politikası kapsamındaki talepleri değerlendirirken, Google'ın kamu yararına verilerin kullanılabilirliğini korumayı hedefleyeceğini belirtti. Ayrıca, "hükümet veya resmi kaynakların sitelerinde kamuya açık kayıtların bir parçası olarak görünen" bilgileri de kaldırılmayacağını açıkladı.

Şirket, talepleri genellikle birkaç gün içinde işleme koyduğunu söyledi.


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