Google'dan öğrencilere ilk gün sürprizi! Okulun İlk Günü doodle oldu!

2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci, 6 bin 900 civarında okulda, 116 bin derslikte yeni eğitim dönemine merhaba diyecek Trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınıyor. İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00 arası toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte ayrıntılar...

OKULUN İLK GÜNÜ DOODLE OLDU

Dünyaca ünlü arama motoru devi Google, öğrencileri unutmadı. Bugün okula başlayacak milyonlarca öğrenci için Okulun İlk Günü Doodle'ı hazırladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılının başlayacağı tarihi belirledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu sene ilk kez uygulanacak olan ara tatil tarihleri de belli oldu.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ara tatil 17-24 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 4-12 Nisan tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül'de başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 19 Haziran 2020'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili 11 haftalık olacak.

DOODLE NEDİR?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

