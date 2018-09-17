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Google'dan okulların ilk günü için doodle

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 04:06 | Son Güncelleme

Google, bugün başlayacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı öncesi öğrenciler için Doodle'ı hazırladı.

Google'dan okulların ilk günü için doodle

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bugün itibarıyla başlıyor. Milyonlarca öğrenci sabahın ilk ışıklarında sıraları dolduracak. Bu güzel gün öncesi teknolji devi Google da, okulun ilk günü isimli özel bir doodle hazırladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YENİ DÖNEM DERS SAATLERİ BELLİ OLDU MU?

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi ders saatleri, e-okul sistemi üzerinden öğrencilere duyuruldu. Ders saatlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, e okula giriş yaparak bilgi edinebilir.

DOODLE NEDİR?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

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