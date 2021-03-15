Google'dan Pi Günü sürprizi! Siz de oynayabilirsiniz

Google Perseverance için benzer bir sürprize imza atmıştı. NASA'nın Mars kaşifi Perseverance'ın Mars'a inişi şerefine, Google'a Perseverance yazıp arattığınızda, karşınıza havai fişeklerle süslenen bir arama sayfası çıkıyordu. Google şimdi ise Pi Günü'ne özel bir sürpriz hazırladı. Pi Günü, dün kutlansa da Google'ın sürprizi hala geçerli.

GOOGLE'IN HESAP MAKİNESİNE Pİ OYUNU GİZLEDİ

Pi Günü'ne özel olarak hazırlanan sürprize ulaşmak için Google'a girip hesap makinesi araması yapmanız yeterli oluyor. Burada klasik Google arama hesap makinesi karşınıza çıkıyor ancak bir farkla. Zira hesap makinesinin sol üst köşesinde pi simgesi bulunuyor. Buna tıkladığınızda oyun başlıyor. Oyunda amacınız ise Google'ın gösterdiği Pi sayısının rakamlarını aklınızda tutup bunları doğru bir şekilde hesap makinesine girmek.

Google'ın sürprizi oldukça hoş görünüyor. Ancak oyun ilerledikçe sayıları akılda tutmak da bir hayli zorlaşıyor. Oyun özellikle Pi sayısına hakim olan ve 'ben yaparım' diyenlerin ilgisini çekebilir.

