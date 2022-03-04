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Google'dan Rusya'ya yönelik bir karar daha: Durdurdu!

04.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'dan Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya'ya karşı bir hamle daha yapıldı. Google yaptığı açıklamada, Rusya'da online reklam satışını durdurduğunu söyledi.

Google'dan Rusya'ya yönelik bir karar daha: Durdurdu!

Yazılım devi Google'dan Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile dünya kamuoyunun gündeminde olan Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı daha geldi.

GOOGLE'DAN RUSYA'YA REKLAM YAPTIRIMI

Google, Ukrayna'da devam eden krize yanıt olarak Rusya'daki tüm reklam satışlarını durdurdu.

google

Google yaptığı açıklamada, "Olağanüstü koşullar ışığında, Rusya'da Google reklamlarını duraklatıyoruz. Durum hızla gelişiyor ve uygun olduğunda güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Rusya'dan Google'a çağrı! &quot;Derhal...&quot;Rusya'dan Google'a çağrı! "Derhal..."

Google daha önce devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Google Rusya Ukrayna
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