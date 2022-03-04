Google'dan Rusya'ya yönelik bir karar daha: Durdurdu!

Yazılım devi Google'dan Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile dünya kamuoyunun gündeminde olan Rusya'ya yönelik bir yaptırım kararı daha geldi.

GOOGLE'DAN RUSYA'YA REKLAM YAPTIRIMI

Google, Ukrayna'da devam eden krize yanıt olarak Rusya'daki tüm reklam satışlarını durdurdu.

Google yaptığı açıklamada, "Olağanüstü koşullar ışığında, Rusya'da Google reklamlarını duraklatıyoruz. Durum hızla gelişiyor ve uygun olduğunda güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Google daha önce devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya almıştı.

