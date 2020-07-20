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Google Dilhan Eryurt'u unutmadı! Dilhan Eryurt kimdir? İşte Dilhan Eryurt hakkında bilinenler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Google Dilhan Eryurt Doodle'ı hazırlayarak kullanıcılara büyük sürpriz yaptı. NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını olan Dilhan Eryurt, Google ana sayfasına doodle oldu ve Dilhan Eryurt Doodle'ı ile Google onu unutmadığı gösterdi. Peki Dilhan Eryurt kimdir? İşte merak edenler için Dilhan Eryurt biyografisi

Google Dilhan Eryurt'u unutmadı! Dilhan Eryurt kimdir? İşte Dilhan Eryurt hakkında bilinenler

Dilhan Eryurt Google Doodle'ı ile bugün karşımıza çıktı. Google, kullanıcılarını Türk bilim kadını Dilhan Eryurt'a özel olarak hazırladığı bir doodle ile karşıladı. Google ana sayfasına giren kullanıcılar, Google'ın hazırladığı Dilhan Eryurt Doodle'ı ile karşılaştılar. Doodle'a tıklayanlar ise Dilhan Eryurt kimdir? sorusunun cevabına ve Dilhan Eryurt'un hayat hikayesine ulaştı. Peki Dilhan Eryurt kimdir? Google Dilhan Eryurt Doodle'ını neden yaptı? İşte tüm bu soruların cevapları

Dilhan Eryurt Doodle

DİLHAN ERYURT KİMDİR?

Dilhan Eryurt, 20.yüzyılın en önemli çalışmalarına imza atan bilim insanlarından biri olarak nitelendiriliyor. NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını olan Dilhan Eryurt, NASA'da Ay'a iniş için çalışan ekipte çalışmalarıyla yer aldı. Daha sonra ise Dilhan Eryurt çalışmalarıyla 1969 yılında Apollo Başarı Ödülü'nü kazandı. Fakat o Güneş hakkında da çalışmalarını sürdürüyordu.

DİLHAN ERYURT UZAY ÇALIŞMALARINA YÖN VERDİ

Dilhan Eryurt, Goddard Enstitüsü'nde yaptığı çalışmalarda Güneş hakkında doğru bildiklerimizin aslında birer yanlıştan ibaret olduğunu kanıtladı. Eryurt, Güneş'in parlaklığının oluşumundan bu yana gittikçe artmadığını, aksine onun geçmişte çok daha parlak ve sıcak olduğunu ispat etti. Dilhan Eryurt'un bu çalışması büyük önem arz ediyordu. Zira, bu uzay uçuşlarını etkileyebilecek bir keşifti. Takvimler 1969 yılını gösterdiğinde ise Dilhan Eryurt, Ay'a ilk iniş için yaptığı çalışmalarla Apollo Başarı Ödülü'nü kazandı. Goddard Enstitüsü'ndeki iki yıllık çalışmasını tamamlayan Eryurt'a Goddard Enstitüsü yabancılara verildiği pek görülmeyen bir ayrıcalık verdi ve onun Enstitüde kıdemli araştırmacı olarak görev almasını sağladı. Daha sonra ise Enstitü onu yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine araştırmalar yapabilmesi için Kaliforniya'ya, Kaliforniya Üniversitesi'ne gönderdi.

Dilhan Eryurt çalışmalarını sürdürürken 1968 yılında Türkiye'ye geldi. Bu gelişinde 1 yıl boyunca ODTÜ'de görev yapan Dilhan Eryurt, TÜBİTAK'ın desteğini de alarak 1.Ulusal Astronomi Toplantısı'nı da düzenleme şansı buldu. 1969-1973 yıllarını ise NASA'da bilimsel araştırmalar yaparak geçirdi. 1973 yılında ise ODTÜ Fizik Bölümü'ne dönüş yaptı. 1977'de TÜBİTAK Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu. 1988'de ise altı ay kadar ODTÜ Fizik Bölümü'nün başkanlığını yaptı. Daha sonra bir beş yıl kadar da Fen Edebiyat Fakültesi'nin dekanı oldu.

BİLİME ADANAN BİR HAYAT

1993'te ise NASA'da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Eryurt ODTÜ'den emekli olarak ayrıldı. 2012 yılında ise Eryurt'tan kötü haber geldi. 13 Eylül 2012'de Dilhan Eryurt, Ankara'da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Onun ölümü ile birlikte bilime adanan bir hayat sonlandı. Bugün ise Google, Dilhan Eryurt doodle'ı ile onu unutmadığını bir kez daha gösterdi.


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