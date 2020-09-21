Google Drive güncelleniyor, otomatik silme dönemi başlıyor!

Google Drive kullanıcıları güncellemelere alışkın. Zira Google, Google Drive'ı en iyi hale getirmek ve rakip bulut depolama servisleriyle arasındaki rekabeti artırmak için sürekli güncelliyor. Bu güncellemeler, Google Drive'a farklı özellikler getiriyor. Fakat Google Drive'ın son güncellemesi kullanıcılara yeni bir özellik kazandırmaktan çok, önemli bir sorununa el atıyor.

GOOGLE DRİVE ÇÖP KUTUSUNU 30 GÜN İÇİNDE SİLİYOR

Google, Google Drive'da güncelleme yapacağını açıkladı. Google Drive'ın yeni güncellemesi ile birlikte Google Drive'daki çöp kutuları 30 gün sonra otomatik olarak silinecek. Böylece çöp kutusu, kullanıcıların depolama alanından yemeyecek. 30 gün içinde kullanıcılar istedikleri fotoğrafları, videoları veya belgeleri kurtarabilecek. 30 gün sonra ise klasörler Google tarafından yok edilecek.

ARTIK DEPOLAMA ALANINDAN YEMEYECEK

Google Drive çöp kutusuna gelen yeni özellik, aslında oldukça önemli. Zira bazı kullanıcılar çöp kutusuna attıkları klasörleri silmeyi unutuyor ve boşu boşuna depolama alanını doldurmaya devam ediyorlardı. Yeni özellik ile birlikte 30 günlük bir opsiyon sunacak olan Google, 30 gün sonra gereksiz olarak işaretlenen bu dosyaları silerek hem depolama alanında yer açacak hem de kullanıcıların çöp kutusunu boşaltmasına yardımcı olacak. Şimdi o merakla beklenen sorunun cevabına geçelim.