Google Drive neden açılmıyor? Google Drive’a giremiyorum, çözümü nedir? Google Drive açılmıyor sorunu ve çözümü

Google tarafından internet kullanıcılarına sunulan ve çeşitli özellikleri öne çıkan farklı ürünler mevcuttur. Bu ürünlerden biri teknolojik cihazlardan dosya yüklenilmesine olanak tanıyan Google Drive'dır. Birçok kişi tarafından kullanılan Google Drive ürününe zaman zaman erişim sağlanamayabilmektedir. Bu durum Google Drive açılmıyor sorununu da beraberinde getirdiği için kullanıcılar çözüm arayışına girmektedir.
Google Drive neden açılmıyor?
Google bünyesinde birçok farklı hizmet mevcuttur. Google Drive da bu hizmetlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hizmeti kullanan kişiler, dosyaları yükleyebilmekte, e- tablo hazırlayabilmekte ve dosyaları yönetebilmektedir. Ayrıca bu dosyalar ve içerikler başka kullanıcılar ile de erişim izni verilerek paylaşılabilmektedir. Google Drive kullanan kişiler kimi zaman bu hizmetin açılmaması ile alakalı problem yaşayabilmektedir. Google Drive’ın açılmamasına sebebiyet verecek birçok farklı unsur olabilmektedir. Bu unsurlar genel olarak şöyledir:
- Google Drive’a internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanıyorsa ve bu internet tarayıcısı güncel değilse, açılmama problemi ortaya çıkabilir.
- Kullanılan cihazda herhangi bir antivirüs programı mevcutsa bu program Google Drive’ın açılmasına engel olabilir.
- İnternet bağlantısında bir sıkıntı varsa bu durum Google Drive’ın kullanılmamasına yol açabilir.
- Google Drive’ın eski bir sürümü kullanılmaya devam ediliyorsa bu durum da hizmetten faydalanmayı engelleyebilir.
- İnternet tarayıcısının ön belleğinde herhangi bir problem olduğunda da Google Drive açılmayabilir.
- Kullanılan cihazın işletim sistemine güncelleme geldiyse ve bu güncelleme yapılmadıysa Google Drive’ın açılmaması sorunu görülebilir.
Google Drive’a giremiyorum, çözümü nedir?
Google Drive kullanan kişilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri açılmama sorunudur. Bu sorunun görülmesinin altında çeşitli sebepler olabilmektedir. Dosya yükleme ve bu dosyaları organize etme imkanı sunan Google Drive açılmadığında kişiler, bu durumu çözebilmek için birbirinden farklı yöntemlerden yararlanabilir. Bu noktada Google Drive açılmıyor sorunu ve çözümü için takip edilebilecek adımlar genel olarak şu şekildedir:
- İnternet tarayıcınızın güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer herhangi bir güncelleme mevcutsa bu güncellemeyi indirip, ardından Google Drive’ı açmaya çalışınız.
- İnternet ağınızda herhangi bir sorun olup olmadığına bakınız. Zayıf bir internet bağına sahipseniz, başka bir ağa bağlanarak, Google Drive’ın açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Google Drive açılmama sorununun internet tarayıcınızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız, ön belleği ve çerezleri temizleyerek, yeniden giriş yapmayı deneyiniz.
- Antivirüs programı kullanılıyorsanız, bu programı devre dışı bırakınız. Bu tür programlar ya da yazılımlar Google Drive’ın çalışmamasına sebep olabilir.
- İnternet tarayıcınız üzerinden Google Drive’a erişim sağlayamıyorsanız, başka bir tarayıcı üzerinden giriş yapıp yapamadığınıza bakınız.
- İşletim sisteminize gelen bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediniz. Güncelleme varsa bu güncellemeyi yapmak, Google Drive açılmama probleminin çözülmesini sağlayabilir.